La Banque centrale du Vietnam baisse ses taux face à une croissance de 7,5%

La Banque d'État du Vietnam (BEV) a exhorté les banques commerciales et étrangères à stabiliser leurs taux de dépôt et à réduire leurs taux de prêt lors d'une conférence à Hanoï le 4 août, conformément aux directives du gouvernement visant à stimuler la reprise économique dans un contexte de forte croissance du PIB de 7,52% au premier semestre 2025.

La BEV a maintenu une politique monétaire proactive, flexible, opportune et efficace, combinée étroitement, harmonieusement et de manière coordonnée à des mesures budgétaires et autres pour garantir la stabilité, a déclaré le vice-gouverneur Pham Thanh Ha.

La croissance du premier semestre a été la plus forte de la période 2021-2025, avec une inflation de 3,27%, dans les limites du plafond fixé par l'Assemblée nationale. Le crédit a bondi de 9,8% par rapport à fin 2024 et de 19,75% en glissement annuel au 29 juillet, tandis que les marchés monétaire et des changes sont restés stables.

Les taux d'intérêt de référence sont restés inchangés, la SBV utilisant des outils ciblés pour maintenir la liquidité, a déclaré Pham Chi Quang, chef du département de la politique monétaire. Les taux moyens de dépôt pour les nouvelles transactions auprès des banques commerciales sont restés stables, à 4,18% par an, au 20 juillet, tandis que les taux débiteurs ont baissé de 0,4 point de pourcentage pour s'établir à 6,53% par an. Les banques ont lancé des offres de baisse de taux et publié leurs taux en ligne afin d'améliorer la transparence et l'accès aux capitaux.

La SBV prévoit de maintenir une coordination étroite des politiques afin de stabiliser le marché monétaire, de privilégier le crédit à la production, aux entreprises et à la consommation, et de garantir la liquidité. Elle renforcera les inspections pour veiller au respect des taux, lutter contre les infractions et lutter contre la concurrence déloyale, tout en gérant les taux de change avec souplesse pour contrer les pressions mondiales, a-t-il ajouté.

Il a appelé les organismes de crédit à réduire leurs coûts et leurs bénéfices afin de réduire davantage les taux d'intérêt, soutenant ainsi les ménages et les entreprises. La croissance du crédit doit cibler l'industrie manufacturière, les entreprises et les secteurs prioritaires, tandis que les prêts doivent être limités aux secteurs à haut risque.

