Vinh Long : une province, des envies d’expériences, de multiples possibilités

>> Vinh Long s’affirme comme un pôle stratégique du delta du Mékong

Suite à la fusion du 1er juillet, la nouvelle province de Vinh Long dispose d’un littoral de 130 km, d’une superficie de plus de 6.200 km² et d’une population de près de 4,2 millions d’habitants, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de développement touristique. La localité possède de vastes vergers, un dense réseau fluvial et de canaux, ainsi que de nombreux sites historiques et culturels.

Photo : NLD/CVN

Le directeur adjoint du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, Lâm Huu Phuc, a déclaré que la province pourrait désormais développer des itinéraires touristiques reliant les vergers de l’intérieur à la mer, offrant ainsi aux visiteurs une expérience de voyage riche et variée.

Cela augmenterait les revenus du tourisme tout en favorisant le développement des services connexes tels que l’hébergement, la restauration, les transports et l’artisanat, a-t-il indiqué.

Ces développements devraient générer des milliers de nouveaux emplois pour les résidents locaux, améliorer le niveau de vie et contribuer à la croissance économique globale de la province, a-t-il ajouté.

Dans la commune côtière de Thanh Hai, ses paysages préservés, son air pur, ses vestiges historiques et son riche patrimoine culturel rendent la commune très attrayante pour les visiteurs.

Photo : VNA/CVN

Phan Thi Kim Qui, du quartier de Cao Lanh, dans la province de Dông Thap, a visité l’îlot de Bung, dans la commune de Thanh Hai, pendant les vacances d’été. "Bien que la mer ne soit pas limpide et que le sable ne soit pas blanc, le site possède un charme particulier façonné par la côte alluviale", a-t-elle confié.

En plus de se baigner et de déguster des fruits de mer, elle et sa famille ont visité le temple de Ông Nam Hai, qui abrite deux squelettes de baleines géantes, symbole sacré pour les communautés côtières. Ils ont également visité le mémorial de la piste Hô Chi Minh en mer, qui était autrefois un lieu de débarquement clé pour les armes transportées du Nord pour soutenir le champ de bataille du Sud.

Cette visite a rendu hommage au courage de ceux qui ont risqué leur vie sur cette route d’approvisionnement maritime et a renforcé leur fierté pour le passé héroïque de la nation, a partagé Phan Thi Kim Qui.

Après la fusion, Vinh Long possède la plus grande zone de culture de noix de coco du pays et abrite l’une des plus importantes populations khmères du delta du Mékong.

Les prestataires de services touristiques de la province ont profité de la fusion pour étendre leurs services. Tri Van Nghiêp, directeur de la SARL de commerce et de tourisme Vinh Binh dans le quartier de Trà Vinh, a déclaré que le tourisme de la province avait développé des caractéristiques uniques après la fusion.

"Ces caractéristiques comprennent la culture de la noix de coco, le patrimoine khmer, les villages de poterie traditionnels, un lien fort avec la nature et la convivialité des habitants. Ce sont les valeurs fondamentales sur lesquelles les entreprises s’appuient pour créer des produits touristiques distinctifs et attirer les visiteurs à long terme", a-t-il déclaré.

L’entreprise a lancé un circuit reliant un marché flottant de noix de coco sur la rivière Thom, situé entre les communes de Mo Cày et Nhuân Phu Tân, à l’île fluviale de Hô, dans la commune de An Tuong, a-t-il fait savoir.

"Ce circuit a reçu des réponses positives de la part de nombreuses agences de voyages internationales. Il marque un premier succès et devrait attirer davantage de visiteurs dans la province", a-t-il ajouté.

Photo : VNA/CVN

La province a accueilli plus de 5,1 millions de visiteurs, dont 676.000 étrangers, au premier semestre de cette année. Les recettes touristiques totales ont dépassé les 4.000 milliards de dôngs (153 millions de dollars) durant cette période. Elle table sur 9,2 millions de visiteurs cette année, pour un chiffre d’affaires de plus de 7.700 milliards de dôngs (294 millions de dollars).

Avec ses limites administratives récemment élargies et ses paysages diversifiés, allant des zones arboricoles fruitières à la mer, la province présente un fort potentiel pour le développement de nouveaux circuits interrégionaux, tels que les croisières fluviales, les séjours chez l’habitant dans les vergers et les itinéraires écotouristiques reliant les îles riveraines aux centres urbains.

L’environnement touristique de la province, largement préservé de l’urbanisation, est idéal pour le tourisme de villégiature, culturel et écologique.

La province met l’accent sur le développement du tourisme communautaire, des expériences fluviales, des festivals traditionnels, des retraites côtières et de l’agrotourisme.

Elle améliorera les liaisons avec les provinces voisines, telles que Dông Thap et Tây Ninh, ainsi que la ville de Cân Tho, positionnant Vinh Long comme une destination stratégique de transit et de séjour.

Nguyên Thi Quyên Thanh, vice-présidente du Comité populaire provincial, a déclaré que l’Association du tourisme de la province devrait être un fervent défenseur et un partenaire fiable pour les entreprises.

Elle l’a encouragé à fédérer des entreprises compétentes et dévouées pour améliorer la qualité de service, renouveler les produits, adopter les outils numériques et bâtir un tourisme basé sur une utilisation intelligente des ressources tout en préservant le patrimoine local.

VNA/CVN