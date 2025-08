VNPT lance la première ligne de câble terrestre reliant le Vietnam à Singapour

Le Groupe des postes et des télécommunications du Vietnam (VNPT) a officiellement mis en service et exploité ce lundi après-midi la ligne de câble terrestre VSTN.

Il s'agit du tout premier câble qui relie directement le Vietnam à Singapour en utilisant exclusivement une infrastructure terrestre. D'une longueur totale d'environ 3.900 km, la ligne VSTN traverse cinq pays : le Vietnam, le Laos, la Thaïlande, la Malaisie et Singapour.

Photo : Trong Hung/CVN

Entièrement construite sur terre, elle connecte directement le centre technique de VNPT à Dà Nang aux principaux centres de données internationaux de la région tels que IDC Telehouse (en Thailande), MY01 Cyberjaya, Equinix JH01 Johor Bahru (en Malaisie), Equinix et Global Switch (à Singapour).

Dans le contexte où les incidents sur les câbles sous-marins sont fréquents et entraînent souvent de longues interruptions, la mise en service du VSTN joue un rôle stratégique. Elle renforce l'infrastructure existante, en complément des câbles sous-marins, et contribue à accroître la stabilité, l'autonomie et la sécurité du réseau national de télécommunications.

En mettant en service la ligne de fibre optique internationale VSTN, VNPT ajoute non seulement une nouvelle ligne de transmission, mais confirme également la capacité des Vietnamiens à maîtriser les infrastructures technologiques les plus complexes, sûres et modernes. VSTN joue également un rôle crucial dans la promotion de la coopération régionale.

VNA/CVN