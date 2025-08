VinFast lance son monospace électrique Limo Green

>> Des VinFast VF 8 d’occasion certifiées en usine avec Green Future

>> VinFast et BatX Energies coopèrent dans le recyclage et la réutilisation des batteries

>> VinFast lance le SUV 100% électrique VF 7 en Indonésie

La cérémonie qui s'est déroulée dans la zone urbaine Vinhomes Global Gate (Dông Anh, à Hanoï), s'inscrivait dans le cadre de l'initiative "Journée Verte - Échangez votre voiture à essence pour une voiture verte". L'événement marque une étape décisive dans la stratégie d'électrification des transports au Vietnam.

Photo : VF/CVN

Les premiers véhicules ont été remis à des particuliers et à des entreprises de transport qui avaient passé commande dès mars 2024 auprès de la société Green and Smart Mobility JSC (GSM). Le Limo Green rejoindra également la flotte de taxis Xanh SM, gérée par GSM, offrant une nouvelle option de transport spacieux et confortable pour passagers à l'échelle nationale.

Cette livraison, qui intervient seulement quatre mois après l'ouverture des précommandes et sept mois après la présentation du produit, témoigne des capacités de production et d'exploitation remarquables de VinFast. Le Limo Green vient élargir la gamme de véhicules électriques du constructeur, l'un des rares au monde à proposer une offre complète allant des mini-SUV aux berlines, en passant par les SUV électriques et désormais les monospaces.

Spécifiquement développé pour les services de transport de passagers et l'usage familial, le Limo Green se distingue par ses dimensions généreuses (4.740 mm de long, 1.872 mm de large, 1.728 mm de haut, avec un empattement de 2.840 mm) et son intérieur polyvalent, avec une troisième rangée de sièges spacieuse et un grand coffre.

Le véhicule est équipé de nombreuses fonctionnalités modernes, telles qu'un sélecteur de vitesse rotatif, un écran central de 10,1 pouces avec connectivité Wi-Fi et USB, et des rétroviseurs à réglage électrique, garantissant une expérience de conduite confortable pour le conducteur comme pour les passagers.

Duong Thi Thu Trang, directrice générale adjointe des ventes mondiales de VinFast, a déclaré : "Le Limo Green est un modèle stratégique pour VinFast sur le segment des monospaces électriques. Avec son design optimisé pour les services et les familles, associé à une technologie moderne et à de solides performances, nous sommes convaincus que ce modèle constituera une solution économique et durable pour le marché du transport et les consommateurs vietnamiens".

Le Limo Green est commercialisé au prix de 749 millions de dôngs, batterie incluse. Il bénéficie d'une garantie de 7 ans ou 160.000 km, et la batterie d'une garantie de 8 ans ou 160.000 km. Pour son lancement, une offre spéciale permet aux premiers clients de bénéficier de la recharge gratuite sur le réseau public V-Green jusqu'au 30 juin 2027. Avec la mise en circulation de ce premier lot de monospaces électriques, VinFast renforce son rôle de pionnier dans la transition du Vietnam vers une mobilité plus écologique.

VNA/CVN