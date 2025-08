Les banques dominent le top 20 des entreprises cotées au 1er semestre

>> Les petites banques devraient tirer la croissance au second semestre

>> La BEV va évaluer la conformité des banques en matière de gestion des risques

Selon les données compilées par CafeF.vn, les banques ont continué d'affirmer leur position dominante parmi les 10 premières entreprises affichant des bénéfices avant impôts de la période, occupant sept positions aux côtés de trois entreprises de l'écosystème Vingroup. Dans le top 20 plus large, les banques comptaient 12 des entreprises les plus rentables.

Photo : VNA/CVN

Vietcombank a conservé sa position de leader, affichant un bénéfice avant impôts de 21.900 milliards de dôngs (836,26 millions de dollars), en hausse de 5% sur un an. VietcomBank s'est classée troisième avec une forte hausse de 46% à 18.900 milliards de dôngs. Il convient de noter qu'au deuxième trimestre seulement, VietinBank a enregistré un bénéfice avant impôts de plus de 12.000 milliards de dôngs, soit une hausse spectaculaire de 79%, surpassant même Vietcombank et devenant la banque la plus rentable du trimestre.

SeABank a enregistré la plus forte croissance de ses bénéfices parmi les banques, avec une hausse de 81%. D'autres grands prêteurs tels que BIDV, MB, Techcombank, VPBank, ACB et HDBank se sont également classés en tête, réalisant chacun plusieurs milliers de milliards de dôngs vietnamiens de bénéfices.

Vietnam Exhibition Fair Centre JSC (VEF) a enregistré une évolution remarquable, se hissant à la deuxième place nationale avec un bénéfice avant impôts de 19.100 milliards de dôngs, soit une hausse spectaculaire de 8.341%.

L'entreprise attribue ce résultat record principalement au chiffre d'affaires de 44 500 milliards de dôngs réalisé grâce au transfert partiel du projet Vinhomes Global Gate à New Era T&T JSC, suite à l'approbation du Comité populaire de Hanoï le 12 mars.

Photo : VNA/CVN

D'autres sociétés affiliées à Vingroup ont également enregistré des résultats positifs. Vinhomes s'est classée cinquième avec un bénéfice avant impôts de 12.900 milliards de dôngs, en légère baisse de 5%. Vingroup (VIC) a pris la huitième place avec 11.000 milliards de dôngs, en hausse de 68% sur un an.

De plus, plusieurs entreprises leaders d'autres secteurs figurent également parmi les 20 premières. PV GAS a enregistré un bénéfice avant impôts de 9.400 milliards de dôngs, en hausse de 27%. Hoà Phat a atteint 8.800 milliards de dôngs, en hausse de 26%, se classant 15e.

Airports Corporation of Vietnam (ACV) a enregistré 7.000 milliards de dôngs, se classant 18e. Vietnam Airlines s'est distinguée avec un bénéfice avant impôts de 6,6 billions de dôngs, marquant une augmentation de 19% et se classant 19e. FPT a complété la liste à la 20e place avec 6,1 billions de dôngs de bénéfice, également en hausse de 19%.

VNA/CVN