Accélération de la construction des centrales nucléaires de Ninh Thuân

Le vice-Premier ministre a salué les efforts de la province de Khanh Hoà dans la mise en œuvre de ses missions et la mobilisation de la population en faveur de la construction des centrales nucléaires.

Photo : VNA

Il a demandé au Comité populaire de la province de Khanh Hoà ainsi qu'aux ministères et organismes concernés de concentrer les ressources, de résoudre activement les difficultés et de mettre en œuvre les tâches assignées dans les délais les plus courts, avec les meilleurs résultats.

Le vice-Premier ministre a chargé le ministère de l’Industrie et du Commerce de coopérer avec les ministères, secteurs et groupes concernés pour mener activement les négociations avec les partenaires sur les accords intergouvernementaux, visant à conclure les négociations concernant le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân 1 en août 2025 et du projet de Ninh Thuân 2 au plus tard en mai 2026.

Le ministère des Sciences et des Technologies collabore avec les organismes compétents pour examiner les réglementations juridiques, les directives de l’AIEA et les pratiques internationales, afin d’harmoniser les règles concernant la distance de sécurité entre les centrales et les zones résidentielles ; si nécessaire, modifier la Circulaire N°13/2009/TT-BKHCN, à achever d’ici août 2025.

Photo : VNA/CVN

Le ministère des Finances, en collaboration avec la province de Khanh Hoa, réexaminera le montant total des fonds destinés aux opérations de relogement et de libération des terrains, proposera un soutien prélevé sur le budget central et soumettra un rapport au Premier ministre avant le 10 août 2025.

Le vice-Premier ministre demande à la province de Khanh Hoà de respecter strictement les directives pour garantir la sécurité, de se concentrer sur les indemnisations, le relogement, de procéder rapidement au déplacement des populations et d’achever la libération des terrains en 2025 ; de renforcer le contrôle et la supervision, d’éviter toute corruption, gaspillage ou irrégularité, en veillant à ce que les habitants relogés aient une vie stable, équivalente ou meilleure qu’auparavant.

Le Groupe Électricité du Vietnam et le Groupe national de l’industrie et de l’énergie doivent parachever rapidement les rapports de pré-faisabilité : Ninh Thuân 1 en septembre 2025, et Ninh Thuân 2 au plus tard en juin 2026.

VNA/CVN