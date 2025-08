Les commandes à l’export du Vietnam repartent à la hausse

En dépit des lourds impacts des droits de douanes réciproques et des mesures de défense commerciale imposés par les États-Unis, les exportations de bois et de produits dérivés du Vietnam ont atteint 9,6 milliards de dollars à la fin juillet, soit une hausse de 7,9% par rapport à la même période de l'année précédente, a déclaré Ngô Sy Hoài, vice-président et secrétaire général de l'Association vietnamienne du bois et des produits forestiers (VIFOREST). Selon les prévisions, durant les cinq derniers mois de l'année, les exportations du secteur du bois atteindront plus de 7 milliards de dollars, portant le chiffre d'affaires annuel total à environ 17 milliards de dollars.

Photo: TN/CVN

Les secteurs de l'agriculture et de l'aquaculture ont également enregistré une nette reprise. Phan Minh Thông, président du groupe Phuc Sinh, a indiqué que le chiffre d'affaires à l'exportation de son groupe est estimé à 305 millions de dollars sur les dix premiers mois de l'exercice fiscal 2024-2025 (qui se terminera le 30 septembre 2025), soit une hausse de près de 25% par rapport à la même période de l'année précédente. Les deux produits phares à l'exportation du groupe - le poivre et le café - enregistrent une forte croissance, soutenue notamment par un triplement du prix du poivre et un doublement de celui du café, contribuant ainsi de manière significative à cette progression.

Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer (VASEP), les produits aquatiques ont rapporté 6,22 milliards de dollars sur les sept premiers mois de 2025, en hausse de 17,2%. Les exportations vers les États-Unis ont progressé de 10,4%, et celles vers la Chine de 42,6%, cette dernière ayant fortement accru ses achats, notamment de crevettes et de calmars.

Face aux pressions fiscales exercées par les États-Unis, les entreprises vietnamiennes adaptent leur stratégie. Dans le secteur du bois, les importations de matières premières en provenance des États-Unis ont déjà atteint 321 millions de dollars sur les sept premiers mois de l'année, soit l'équivalent du total enregistré pour l'ensemble de l'année 2024. Cela témoigne d'un effort concret visant à réduire l'excédent commercial avec les États-Unis.

Dans le cadre de ses efforts de diversification des sources d'approvisionnement, l'industrie textile vietnamienne a importé près de 950.000 tonnes de coton au cours des cinq premiers mois de l'année, pour une valeur de plus de 1,6 milliard de dollars. Avec une part de marché atteignant 48%, les États-Unis demeurent le principal fournisseur de coton du Vietnam.

Le café vietnamien est peu présent sur le marché américain, l'essentiel des exportations étant orienté vers l'Union européenne. Concernant le poivre, Phan Minh Thông a précisé que le Vietnam était le premier exportateur mondial et achète également ce produit en Indonésie pour le réexporter. Les droits de douane réciproques américains à l'encontre du Vietnam s'élèvent en moyenne à 20%, comme pour l'Indonésie, mais bien en deçà des 50% appliqués au Brésil. Les produits agricoles vietnamiens conservent un net avantage, les États-Unis n'en produisant que peu ou pas.

VNA/CVN