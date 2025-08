Le PM présente 15 groupes de solutions pour stimuler le secteur économique privé

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté, le 4 août, 15 groupes de mesures et de solutions concrètes pour mettre en œuvre la résolution N°68-NQ/TW du Politburo sur le développement de l’économie privée.

Les principales mesures comprennent la résolution des blocages institutionnels, la révision et la modification des textes juridiques relatifs aux impôts, aux redevances, à l’accès au foncier, aux ressources naturelles, aux taux d’intérêt, à la formation des ressources humaines, aux sanctions administratives dans les domaines de la concurrence, des sciences et technologies, et de la transformation numérique. L’objectif est de transformer les cadres institutionnels en avantages concurrentiels.

Le Premier ministre a présenté ces priorités lors de la première réunion du comité national de pilotage pour la mise en œuvre de la résolution N°68-NQ/TW du du Politburo sur le développement de l’économie privée, qu’il préside.

Il a chargé l’Office du gouvernement d’élaborer une feuille de route pour simplifier les procédures administratives, réduisant ainsi les délais et les coûts. Une décentralisation et une délégation accrues des pouvoirs aux collectivités locales dans la gestion des questions administratives ont également été préconisées.

Les localités ont également été invitées à améliorer et finaliser leur planification du développement, à promouvoir de nouveaux projets d’investissement et à garantir un accès équitable, transparent et ouvert aux investisseurs.

Le chef du gouvernement a également demandé aux 18 des 34 provinces et villes qui n’ont pas encore élaboré de plans d’action pour la mise en œuvre de la Résolution N°68 de le faire sans délai.

Le 4 mai, le Politburo a publié la Résolution N°68-NQ/TW. Pour la mettre en œuvre, l’Assemblée nationale a adopté la Résolution N°198/2025/QH15 définissant des mécanismes et des politiques spécifiques pour soutenir la croissance du secteur économique privé, suivie de la Résolution gouvernementale n°139/NQ-CP détaillant le plan de mise en œuvre du document de l’Assemblé nationale.

Conformément à la résolution gouvernementale N°138/NQ-CP relative à son plan d’action pour la mise en œuvre de la résolution N°68, 56 tâches ont été définies, tandis que la résolution N°139 en a assigné 26 supplémentaires. Onze ministères et agences ont été désignés comme responsables, et 17 tâches doivent être achevées en 2025. À ce jour, seules six ont été achevées ; les 11 restantes doivent donc être finalisées d’ici la fin de l’année.

Après trois mois de mise en œuvre de la résolution, le secteur économique privé a constaté de nombreux changements positifs. Selon le comité de pilotage, plus de 24.000 nouvelles entreprises ont été créées en juin, tandis que plus de 16.000 ont été créées en juillet, portant le nombre total d’entreprises nouvellement créées au cours des sept premiers mois de 2025 à près de 108.000.

Les entreprises en activité ont également enregistré des capitaux supplémentaires de plus de 2,4 billiards de dôngs (91,62 milliards de dollars), soit une augmentation de plus de 186% en glissement annuel.

Au cours de la période de sept mois, plus de 536.000 nouveaux ménages commerciaux ont été enregistrés, soit une hausse de 165% par rapport à l’année précédente, et plus de 66.300 entreprises ont repris leurs activités, soit une augmentation de près de 50% par rapport à la même période en 2024.

Les recettes budgétaires de l’État provenant du secteur non étatique de l’industrie, du commerce et des services ont atteint près de 260 billions de dôngs au premier semestre, soit une hausse de 25% par rapport à l’année précédente.

