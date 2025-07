BIFA WOOD VIETNAM : HCM-Ville accueille le salon international du bois à Binh Duong

Organisé par la Société par actions Viforest Fair, sous le patronage des ministères des Ressources naturelles et de l'Environnement, et de l'Industrie et du Commerce, l'événement bénéficie du soutien des cinq plus grandes associations vietnamiennes de la filière bois du Vietnam : VIFOREST, BIFA, HAWA, DOWA et FPA Binh Dinh.

100 entreprises, 1.000 stands, 10.000 visiteurs attendus

Selon le comité d'organisation, le salon réunira 1.000 stands, animés par plus de 100 entreprises nationales et internationales de premier plan. Il s'affirme comme le plus grand événement professionnel dédié au bois à Binh Duong et dans toute la région, avec un focus sur les machines de transformation du bois, les matériaux dérivés et les industries connexes.

Le salon devrait catalyser des échanges commerciaux stratégiques entre fabricants, fournisseurs, distributeurs et agents venus du Vietnam et d'ailleurs. Les plus de 10.000 visiteurs attendus, qu'ils soient nationaux ou internationaux, auront l'opportunité d'explorer des technologies de pointe, de comparer les équipements proposés par des entreprises venues des États-Unis, d'Europe, du Japon, de Chine, et de construire des chaînes de valeur verticales, allant de la matière première au produit fini.

Une filière en plein essor

L'industrie du bois au Vietnam affiche une croissance solide en ce début d'année. Selon les chiffres du ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MARD), les exportations de bois et produits dérivés ont généré 8,21 milliards de dollars au premier semestre 2025, soit +8,9% par rapport à la même période de 2024.

Le secteur contribue à un excédent commercial de 6,69 milliards de dollars (+6,7%), le plaçant dans le top 5 des industries agricoles les plus excédentaires du pays.

Côté marchés, les États-Unis restent le premier client (55,6% des exportations), suivis par le Japon (12,6%) et la Chine (10,4%). Ces résultats confirment le rôle stratégique du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale du bois et de ses produits transformés.

Texte et photos : Truong Giang/CVN