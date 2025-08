La hausse des exportations stimule la croissance économique

Nguyên Anh Son, directeur de l'Agence du commerce extérieur (AFT) du ministère de l'Industrie et du Commerce, a présenté les estimations des données d'exportation, précisant que le chiffre d'affaires mensuel moyen à l'exportation a atteint 37,4 milliards de dollars depuis le début de l'année, dépassant les 39,5 milliards de dollars en mai et juin.

Pour le seul mois de juillet, les exportations devraient atteindre un nouveau sommet de plus de 41,6 milliards de dollars. Par ailleurs, le chiffre d'affaires des importations de biens au cours des sept derniers mois a été estimé à 252,1 milliards de dollars, en hausse de 17,9% par rapport à la même période l'an dernier.

Grâce à la reprise de la production et des exportations, les entreprises ont intensifié leurs importations de matières premières pour répondre aux commandes d'exportation. La balance commerciale des sept derniers mois a été estimée à un excédent de 9,7 milliards de dollars, soit 23% de moins que les 12,6 milliards de dollars enregistrés à la même période l'an dernier.

Cependant, un excédent commercial modéré pourrait accroître les réserves de change, stabiliser la politique monétaire et contribuer au développement durable des importations et des exportations à moyen et long terme, a déclaré Son.

Le Vietnam est confronté à de nombreux défis liés à une concurrence stratégique de plus en plus féroce et à des conflits commerciaux entre les principaux pays ces derniers mois, provoquant des fissures et des ruptures dans la chaîne de production et d'approvisionnement mondiale, selon les experts.

La montée du protectionnisme commercial, conjuguée aux normes techniques et aux réglementations climatiques, a créé plusieurs barrières non tarifaires aux importations de marchandises. Cela a eu un impact direct et négatif sur de nombreux pays, en particulier ceux bénéficiant d'une forte ouverture économique comme le Vietnam, selon les experts.

Afin de stimuler les importations et les exportations, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a exhorté les unités fonctionnelles du ministère à intensifier leurs efforts de consultation, à affiner les mécanismes et les politiques, et à améliorer les décrets et les circulaires afin d'internaliser efficacement les engagements internationaux pris dans le cadre des accords de libre-échange signés par le Vietnam.

Il est également crucial de renforcer les liens qui ont permis aux entreprises nationales de s'intégrer aux chaînes de production et d'approvisionnement des entreprises d'investissement direct étranger (IDE) et des grandes entreprises mondiales, créant ainsi un marché pour le développement industriel, selon le ministre.

Il est particulièrement essentiel d'améliorer la diffusion des informations sur les marchés et de garantir la fourniture rapide des données sur la demande, des réglementations et des nouvelles politiques des marchés locaux, ainsi que de proposer des consultations politiques aux entreprises, aux associations et aux secteurs de l'import-export.

L'innovation et l'amélioration continues de l'efficacité de la promotion commerciale sont également nécessaires pour accélérer le développement du commerce électronique, notamment transfrontalier, élargir les chaînes d'approvisionnement et faciliter la circulation des marchandises.

Parallèlement, des efforts doivent être déployés pour accélérer les négociations sur la modernisation des accords de libre-échange existants et la signature de nouveaux accords avec des partenaires potentiels afin de diversifier les produits, les chaînes d'approvisionnement et les marchés d'exportation.

En outre, il est nécessaire de renforcer les capacités de défense commerciale, d'améliorer les systèmes d'alerte précoce en cas de poursuites judiciaires potentielles sur les marchés étrangers et de fournir des conseils aux entreprises et aux associations sur la manière de réagir rapidement et efficacement aux différends commerciaux afin de protéger les intérêts légitimes des entreprises vietnamiennes dans le commerce international.

Nguyên Hông Diên a exhorté les ministères, les secteurs et les collectivités locales à poursuivre la coordination de leurs efforts pour lever les obstacles et créer des conditions favorables à la croissance de la production et des exportations.

Des négociations actives doivent également être menées pour ouvrir davantage les marchés d'exportation aux produits vietnamiens, en particulier aux produits agricoles et aux produits de la mer, a ajouté le ministre.

Parallèlement, des solutions et des politiques doivent être mises en œuvre pour orienter le crédit vers la production des entreprises, prioriser les activités d'exportation et d'importation et faciliter l'accès des entreprises au crédit pour la production et l'exportation.

En ce qui concerne les entreprises d'import-export, les associations et les secteurs doivent suivre de près le marché et répondre avec souplesse à ses exigences afin d'organiser des plans de production et d'exportation adaptés et efficaces.

Ils devraient également renforcer les activités officielles d'exportation liées à la valorisation des produits et coopérer avec les services concernés pour recevoir des informations actualisées sur les demandes, les réglementations et les nouvelles politiques des marchés étrangers, tout en proposant des formations professionnelles pour accéder plus facilement aux marchés cibles.

"Dans un contexte économique mondial instable, chaque conteneur de marchandises vietnamiennes exportées représente non seulement une valeur commerciale, mais aussi l'identité, le prestige et les aspirations d'une nation en pleine transformation et qui entre avec assurance dans une ère d'intégration plus profonde", a déclaré le ministre.

