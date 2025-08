LG Energy Solution veut sortir des batteries pour véhicules électriques à Phu Tho

LG Energy Solution (LGES), deuxième fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques, prévoit de construire une usine de fabrication de batteries et des stations de recharge et d’échange pour motos électriques dans la province de Phu Tho, au Vietnam, grâce au soutien financier de l’aide publique au développement (APD) de la République de Corée.

Cette proposition a été discutée lors d’une récente réunion entre le Comité populaire de la province de Phu Tho et Lee Jin Woo, directeur principal de LG Energy Solution, afin d’explorer une coopération potentielle en matière d’investissement dans le secteur des véhicules électriques.

Photo : CTV/CVN

Lee Jin Woo a présenté LGES comme le premier producteur de batteries lithium-ion de la République de Corée, fondé en 1999. Aujourd’hui, l’entreprise détient 21% du marché mondial des batteries pour véhicules électriques et fournit de grands constructeurs automobiles tels que Ford, Chrysler, Audi, Renault, Volvo et SAIC Motor. Outre les véhicules électriques, LGES fabrique également des batteries pour ordinateurs portables, smartphones et montres connectées.

L’entreprise a exprimé son intérêt pour une collaboration avec Phu Tho afin de créer une usine de batteries pour véhicules électriques et des stations de recharge et d’échange de batteries intégrées pour deux-roues électriques, en s’appuyant sur le financement de l’APD du gouvernement sud-coréen.

Les deux parties ont également discuté et proposé d’étendre les activités des entreprises impliquées dans la fabrication et la commercialisation de véhicules électriques et de batteries pour véhicules électriques dans la province de Phu Tho. Cette initiative vise à contribuer au développement d’un écosystème local de deux-roues électriques tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Lee Jin Woo a souligné l’intérêt croissant de LGES pour les partenariats de développement en intelligence artificielle (IA) et a indiqué que l’entreprise envisageait des investissements supplémentaires à moyen et long terme dans d’autres sites de production de Phu Tho.

Trân Duy Dông, président du Comité populaire de la province de Phu Tho, a salué le projet de LGES et a déclaré qu’il demanderait aux agences locales d’apporter un soutien optimal à LGES dans la mise en œuvre du projet proposé.

Le responsable a souligné que Phu Tho accordait la priorité au développement industriel, notamment dans les secteurs des hautes technologies, des semi-conducteurs et des industries vertes, durables et respectueuses de l’environnement, en adéquation avec les chaînes de valeur mondiales.

Photo : VNA/CVN

Dans un avenir proche, la province vise à étendre les zones industrielles de haute technologie afin d’attirer les investissements dans les industries émergentes à forte valeur ajoutée. Elle met également l’accent sur le soutien à l’innovation industrielle et la réduction de la pollution environnementale, a-t-il fait savoir.

Phu Tho prévoit de maintenir et d’accroître sa capacité de production d’électricité grâce aux projets énergétiques existants et de développer des projets d’hydroélectricité et de biomasse conformément à la planification énergétique nationale, garantissant ainsi un approvisionnement électrique suffisant pour la production et la sécurité énergétique nationale.

Dans le cadre de la planification industrielle de la province, Phu Tho devrait accueillir 57 parcs industriels d’ici 2030, couvrant près de 13.400 ha, dont 16 sont déjà opérationnelles.

Jusqu’à la fin 2024, la province avait attiré 720 projets d’investissement direct étranger (IDE) pour un capital social total d’environ 12,5 milliards de dollars américains, principalement en provenance de la République de Corée et du Japon.

VNA/CVN