Succès à Dông Thap dans la lutte contre la pêche illégale

La province de Dông Thap (Sud) n'a enregistré aucune infraction liée à la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) depuis 2022. Ce succès est le résultat de campagnes de sensibilisation du public et de l'application stricte de la réglementation sur la gestion durable de la pêche.

Les communes de Gia Thuân et Tân Dông, qui disposent toutes deux d'une importante flotte de pêche hauturière de 704 navires et d'une capture annuelle de plus de 10.000 tonnes, ont joué un rôle essentiel dans ce succès. Selon Huynh Thanh Toàn, président du Comité populaire communal de Gia Thuân, les autorités locales ont collaboré avec les agences et les postes de garde-frontières concernés, pour sensibiliser les pêcheurs à la réglementation INN et contrôler étroitement les opérations des navires. Grâce à ces efforts, aucun navire de Gia Thuân n'a violé les eaux étrangères depuis 2022.

Photo : VNA/CVN

Depuis le début de l'année, le Département provincial de l'agriculture et de l'environnement de Dông Thap a rétabli son groupe de travail sur la surveillance des navires de pêche et son équipe d'inspection INN.

Il a mis en place un système électronique de documentation et de traçabilité des captures (eCDT). Ce système garantit la légalité et la transparence des produits aquatiques destinés à l'exportation. Tous les navires et les entreprises d'achat de produits de la mer doivent y être enregistrés.

Le Département gère également l'enregistrement des navires, l'inspection et la délivrance des licences de pêche, la certification des normes sanitaires, et la mise à jour des données sur le système national VN-Fishbase.

Le Département collabore également avec les administrations locales et les gardes-frontières pour sensibiliser le public et surveiller strictement les activités de pêche via le système de surveillance des navires (VMS). Les infractions telles que la déconnexion des dispositifs de localisation sont passibles de sanctions sévères, et les navires qui ne respectent pas les exigences réglementaires se voient interdire toute activité en mer.

Dông Thap compte actuellement 1.554 navires de pêche, avec un équipage total de 9.838 membres. Au moins 60% de ces navires sont équipés pour la pêche dans des zones éloignées, comme Côn Dao, l'archipel de Truong Sa et la plateforme DK1. À ce jour, 910 navires sont dotés de dispositifs de surveillance, ce qui représente un taux de couverture de 100% pour les navires concernés par la réglementation.

VNA/CVN