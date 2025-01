Renforcer la coopération économique avec l’État brésilien d’Espírito Santo

L’ambassadeur du Vietnam en Argentine, Bùi Van Nghi, a effectué une visite de travail du 19 au 22 janvier dans l’État brésilien d’Espírito Santo pour sonder les opportunités de coopération en matière économique, commerciale, éducative et d’investissement entre le Vietnam et cette localité.

>> Promouvoir les relations Vietnam - Brésil vers une nouvelle hauteur

>> Approfondir le partenariat global Vietnam - Brésil

>> Déclaration commune Vietnam - Brésil

>> Le PM Pham Minh Chinh assiste à un Forum d’affaires Vietnam - Brésil

Photo : VNA/CVN

Lors d’une réunion avec le gouverneur de l’État, Renato Casagrande, l’ambassadeur Bùi Van Nghi a mis en avant le potentiel de coopération bilatérale, notamment dans des secteurs prioritaires comme le tourisme, les technologies de l’information, l’agriculture de haute technologie et les infrastructures portuaires.

Il a également souligné l’importance de renforcer la compréhension mutuelle à travers l’échange d’informations, l’organisation de foires commerciales et d’ateliers spécialisés, la promotion commerciale et l’établissement de bureaux de représentation.

Bùi Van Nghi a noté que bien que les relations bilatérales soient désormais élevées au niveau de partenariat stratégique, le volume des échanges commerciaux n’est pas encore à la hauteur du potentiel des deux pays.

Le gouverneur Casagrande, impressionné par les avancées socioéconomiques du Vietnam, a exprimé son soutien à une initiative visant à créer un espace d’exposition permanent de marchandises. Ce projet permettrait de promouvoir l’image et les produits du Vietnam et d’Espírito Santo, tout en renforçant la compréhension mutuelle et les relations commerciales.

Au cours de ses visites dans les villes de Vitoria, Vila Velha et Aracruz, l’ambassadeur a reconnu le potentiel exceptionnel de ces localités, notamment leur système portuaire moderne, leurs ressources naturelles, leur agriculture et leur tourisme. Il s’est engagé à jouer un rôle de pont pour favoriser des relations de jumelage avec des localités vietnamiennes partageant des conditions similaires, ouvrant ainsi la voie à des partenariats fructueux.

Cette visite a marqué une avancée significative dans le renforcement des relations économiques et commerciales entre le Vietnam et le Brésil. Les initiatives visant à promouvoir les relations avec le Mercosur (incluant le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay) et à établir des partenariats entre les villes portuaires jettent des bases solides pour un développement durable des relations bilatérales.

En 2024, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Brésil ont atteint 7,9 milliards d'USD, en hausse par rapport aux 7,1 milliards enregistrés en 2023. Ces chiffres témoignent du dynamisme croissant des relations économiques entre les deux nations.

VNA/CVN