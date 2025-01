Les exportations vers les Philippines dépassent les 6 milliards d'USD

Selon l’Agence du commerce extérieur (relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce), le commerce bilatéral entre le Vietnam et les Philippines a atteint plus de 8,66 milliards d'USD en 2024, soit une augmentation de plus de 11% par rapport à 2023.

Sur ce montant total, les exportations vietnamiennes se sont chiffrées à 6,19 milliards d'USD, soit une hausse annuelle de 20,2%, tandis que les importations ont diminué de 6,7% pour s'établir à 2,47 milliards d'USD.

L'excédent commercial du Vietnam vis-à-vis des Philippines en 2024 s'est ainsi élevé à 3,72 milliards d'USD, dépassant l'objectif de 3,5 milliards d'USD.

Ces chiffres sont extrêmement impressionnants. En 2022 et 2023, les exportations du Vietnam vers les Philippines n’avaient rapporté que 7,8 milliards d'USD, avec un excédent commercial de 2,4 milliards d'USD et 2,5 milliards d'USD respectivement.

Les statistiques montrent que la croissance spectaculaire des exportations vietnamiennes vers les Philippines en 2024 est en grande partie attribuée au riz, dont les exportations ont généré plus de 2,6 milliards d'USD, soit une augmentation de 48,9 % par rapport à 2023.

D'autres produits d'exportation majeurs incluent : machines, équipements et pièces détachées avec près de 393 millions d'USD ; clinker et ciment avec près de 319 millions ; café avec plus de 288,5 millions.

Selon les experts, les Philippines, avec une économie en développement et une demande de consommation diversifiée, représentent un marché attrayant pour les exportateurs vietnamiens. Cependant, les exportations vietnamiennes vers ce pays se concentrent à l’heure actuelle sur environ 35 catégories de produits. Les exportations vers les Philippines restent difficile en raison de la forte concurrence d'autres pays comme la Thaïlande, la Chine et l'Inde. En outre, les Philippines imposent des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et d'hygiène environnementale.

