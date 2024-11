Approfondir le partenariat global Vietnam - Brésil

>> La présence du Vietnam au Sommet du G20 consolide son prestige dans le monde

>> L'importance du voyage d’affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil

>> Le PM part pour le Sommet du G20 au Brésil et une visite en République dominicaine

Photo : VNA/CVN

Le voyage d'affaires du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh au Brésil se déroule dans le contexte où les deux pays célèbrent cette année le 35e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (8 mai 1989) et le 17e de leur partenariat global (mai 2007). Il contribuera à porter les liens Vietnam - Brésil vers de nouveaux sommets, apportant des avantages pratiques aux peuples des deux pays.

Les deux pays ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 8 mai 1989, et leur partenariat global en mai 2007.

Le Vietnam apprécie toujours la position internationale croissante du Brésil et souhaite renforcer la coopération intégrale entre les deux pays. Le Brésil prône la promotion d'une politique de diversification des relations, considérant le Vietnam comme un partenaire de premier rang en Asie-Pacifique.

Les relations politiques entre le Vietnam et le Brésil sont de plus en plus étroites, comme en témoignent les visites et les contacts réguliers entre les hauts dirigeants et les organes des deux pays. La visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil en septembre 2023 a marqué un jalon important dans les relations entre les deux pays.

Selon l’ambassadeur du Vietnam au Brésil, la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au Sommet du G20 au Brésil démontre le ferme soutien du Vietnam au Brésil et témoigne de la détermination politique des dirigeants vietnamiens et brésiliens à porter bientôt les relations entre les deux pays vers une nouvelle hauteur.

Le Brésil est actuellement un partenaire commercial de premier rang du Vietnam en Amérique latine. Le commerce bilatéral au cours de la période de janvier à octobre de 2024 s’est chiffré à 6,58 milliards d'USD. Les deux pays s'efforcent d'augmenter les échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards d'USD en 2025 et à 15 milliards d'USD en 2030. En ce qui concerne les investissements, jusqu'en octobre 2024, le Brésil comptait sept projets au Vietnam avec un capital total de 3,85 millions d'USD.

Le Vietnam souhaite entamer prochainement des négociations d’un accord de libre-échange (ALE) avec le MERCOSUR (Marché commun du Sud). Une fois signé, l’ALE entre le Vietnam et le MERCOSUR créera une avancée décisive dans la coopération économique, commerciale et d’investissement entre le Vietnam et le Brésil. Le Brésil peut servir de passerelle pour aider le Vietnam à accéder aux marchés des pays d’Amérique latine ainsi qu’au MERCOSUR. De son côté, le Vietnam peut servir de passerelle pour aider le Brésil à accéder au marché de l’ASEAN.

Selon le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Thanh Binh, dans le cadre de sa participation au Sommet du G20, le Premier ministre Pham Minh Chinh s'entretiendra avec le président du Brésil, Lula da Silva. Il participera également à plusieurs activités bilatérales avec le Brésil à l'occasion du 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, notamment la cérémonie d'inauguration d'une plaque commémorative en l'honneur du Président Hô Chi Minh à Rio de Janeiro.

VNA/CVN