Le Vietnam met en avant les infrastructures numériques et l’énergie verte à Davos

Le ministère du Plan et de l’Investissement et le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec le groupe Sovico, ont organisé mercredi 22 janvier un séminaire sur le thème "Infrastructure numérique - Énergie verte : l’essor de l’ère intelligente" avec des dirigeants d’entreprises vietnamiennes et internationales en marge de la 55 e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse.

L’événement a réuni plusieurs ministres vietnamiens et de dirigeants d’entreprises vietnamiennes et internationales dans les domaines de la haute technologie, de l’énergie, des télécommunications et de la finance et de la banque, tels que le groupe Sovico, VNPT, Mitsubishi Heavy Industries, TikTok, Cisco APJC et l’Union internationale des télécommunications (UIT).

Les participants ont exploré le potentiel d’investissement dans les infrastructures numériques et l’énergie verte au Vietnam, ont proposé une collaboration pour investir dans un centre de données vert et la transformation numérique, ont promu la coopération internationale dans les énergies renouvelables et ont fourni des recommandations pour faire du Vietnam un pôle régional pour la technologie et la finance.

S’adressant au séminaire, le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung a déclaré que le Vietnam reconnaissait bien que les infrastructures numériques et l’énergie verte ne sont pas seulement des objectifs de développement mais aussi des moyens de réaliser son aspiration à devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045.

En ce qui concerne la situation socio-économique du pays après près de 40 ans de rénovation, il a noté que de nombreux groupes mondiaux de premier plan prévoient d’accroître leurs investissements au Vietnam, reflétant une nouvelle vague d’investissement, notamment dans les secteurs de la haute technologie, de l’électronique, des semi-conducteurs, de l’énergie propre, des transports et des infrastructures.

Il a souligné que l’infrastructure numérique est l’élément fondamental pour que le Vietnam atteigne son objectif de devenir une nation numérique stable et prospère, pionnière dans l’expérimentation de nouvelles technologies et de nouveaux modèles. Elle contribue à réformer fondamentalement et complètement la gestion et les opérations du gouvernement, les activités de production et de commerce, ainsi que la façon dont les gens vivent et travaillent, tout en favorisant un environnement numérique sûr, humain et répandu.

Grâce à ces efforts, le Vietnam cherche à atteindre le double objectif de développer un gouvernement numérique, une économie numérique et une société numérique, tout en créant des entreprises vietnamiennes de technologie numérique capables de se développer à l’international.

Pour développer l’infrastructure numérique et répondre à la demande croissante de connectivité et de traitement de données, ainsi que de fonctions de surveillance du réseau et de cybersécurité, le Vietnam se concentrera sur la construction et l’expansion d’infrastructures à large bande de haute qualité à l’échelle nationale, le développement d’infrastructures de réseau mobile 5G, l’expansion de la connectivité Internet nationale, régionale et internationale et le développement d’infrastructures pour les connexions de réseau de l’Internet des objets (IoT), a-t-il déclaré.

Le Vietnam a promu les conditions fondamentales des industries de haute technologie, en mettant l’accent sur les ressources humaines de haute qualité comme élément central. D’ici 2030, le pays vise à former et à perfectionner une main-d’œuvre de centaines de milliers d’ingénieurs de haute technologie, dont 50.000 spécialistes dans les secteurs des puces et des semi-conducteurs, pour répondre aux demandes croissantes des efforts de modernisation du pays, a-t-il souligné.

Dans le même temps, pour réaliser la transition vers l’énergie verte, le Vietnam a travaillé sans relâche pour mettre en œuvre des initiatives de transition énergétique visant à atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, reflétés dans l’élaboration de cadres politiques, de stratégies et de plans directeurs, a déclaré le ministre.

Le Vietnam est devenu l’un des principaux pays d’Asie du Sud-Est dans le développement des énergies renouvelables, en particulier l’énergie solaire et éolienne, avec l’engagement d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050. Cela présente d’importantes opportunités pour les entreprises internationales d’investir dans la transition énergétique verte du pays, a-t-il indiqué.

Selon le ministre, le Vietnam a adopté la Loi amendée sur l’électricité de 2024 et approuvé le Plan national de développement de l’électricité VIII pour encourager le secteur privé, en particulier les investisseurs étrangers, à participer à des projets énergétiques. Ces mises à jour juridiques fournissent une base solide pour une future collaboration dans le domaine des énergies renouvelables.

Alors que le Vietnam améliore ses politiques d’investissement et son cadre juridique, il devient un marché de plus en plus attractif pour le développement des infrastructures numériques et des énergies vertes. Cependant, Nguyên Chi Dung a souligné que pour exploiter pleinement le potentiel du secteur, il fallait des investissements continus, de l’innovation et des partenariats mondiaux plus étroits.

Le Vietnam invite les entreprises nationales et internationales, les organisations scientifiques et les particuliers à se joindre à des projets d’infrastructures numériques et d’énergie verte. Le gouvernement encourage également l’utilisation des technologies de pointe pour relever les défis environnementaux et sociaux, ainsi que la participation à des initiatives conjointes visant à stimuler la transformation numérique et le développement durable.

Dans les temps à venir, le Vietnam se concentrera sur la promotion des ressources internes et l’intégration proactive à l’échelle internationale, en mettant l’accent sur la transformation économique numérique, les infrastructures numériques, la croissance verte, l’énergie verte, le développement scientifique et technologique et l’innovation.

Pour créer une intégration profonde et une participation plus efficace à la chaîne d’approvisionnement mondiale, le ministre a fait savoir que le Vietnam encouragerait les investissements dans le développement d’infrastructures stratégiques et de projets importants, et générait rapidement un effet multiplicateur dans l’économie pour réduire les coûts et améliorer la compétitivité.

Le ministre a déclaré que le gouvernement vietnamien s’engageait à créer toutes les conditions favorables au développement des infrastructures numériques et de l’énergie verte. En particulier, il promouvra des politiques visant à encourager l’investissement, avec un environnement transparent et favorable pour que les entreprises investissent dans la technologie numérique et les énergies renouvelables ; renforcera la coopération internationale pour apprendre de l’expérience, recevoir la technologie et élargir la coopération avec les partenaires internationaux dans ce domaine ; et se concentrer sur le développement des ressources humaines pour préparer une main-d’œuvre hautement qualifiée, prête à répondre aux besoins de l’ère numérique et de la transition énergétique.

Il a souligné que le gouvernement vietnamien accompagnera, écoutera, soutiendra et créera toujours des conditions favorables pour que la communauté des affaires en général et les investisseurs étrangers en particulier puissent investir avec succès, de manière durable et à long terme au Vietnam.

