Vietjet

Vente de billets pour deux nouvelles lignes reliant Hô Chi Minh-Ville à Bangalore et Hyderabad

Le 22 janvier, dans la mégapole du Sud, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a lancé la vente de billets pour deux nouvelles lignes reliant Hô Chi Minh-Ville à Bangalore et Hyderabad, dans le but d'élargir son réseau de vols entre le Vietnam et l'Inde, un pays asiatique de plus de 1,4 milliard d'habitants.

>> Vietjet célèbre le printemps avec 50% de réduction sur les vols internationaux

>> Vietjet : 20% de réduction sur les billets Business et SkyBoss

>> Vietjet et l'aéroport F AIR signent un accord de formation de pilotes

Photo : VJ/CVN

Avec ces nouvelles liaisons, le nombre total de vols hebdomadaires entre les deux pays atteindra 78, facilitant ainsi les déplacements des voyageurs et des touristes.

Les vols entre Hô Chi Minh-Ville et Hyderabad seront inaugurés le 18 mars prochain, avec deux allers-retours par semaine, les mardis et samedis. La ligne vers Bangalore commencera quant à elle le 19 mars, avec trois allers-retours hebdomadaires, les lundis, mercredis et vendredis.

Bangalore, l'une des plus grandes et des plus dynamiques villes d'Inde, est la capitale de l'État du Karnataka et un pôle technologique majeur, surnommé la "Silicon Valley de l'Inde". Hyderabad, capitale de l'État du Telangana, est une autre grande ville indienne, surnommée la "ville des Perles". Elle est très prisée des touristes, tant indiens qu'étrangers. Les touristes indiens auront désormais plus de facilité pour découvrir Hô Chi Minh-Ville, la ville la plus dynamique du Vietnam, réputée pour sa cuisine de rue et son statut de destination incontournable en Asie-Pacifique.

Photo : VJ/CVN

Avec ces nouvelles lignes, Vietjet porte à 10 le nombre total de ses liaisons aériennes entre le Vietnam et l'Inde, reliant Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Da Nang à des villes majeures comme New Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad et Kochi.

Neuf jours de promotion en or

À l’occasion de l’ouverture de ces nouvelles lignes, Vietjet a lancé un programme spécial de "Neuf jours de promotion en or", valable jusqu'au 30 janvier 2025. Cette promotion offre une occasion unique de réserver des billets à prix réduits, à partir de seulement zéro dông (hors taxes et frais). Les billets promotionnels sont disponibles sur le site Web: www.vietjetair.com et sur l’application mobile Vietjet Air, pour des vols allant du 10 février au 30 septembre 2025 (hors jours fériés).

Photo : VJ/CVN

De plus, le 20 de chaque mois, Vietjet propose des réductions allant jusqu'à 20% sur les billets en classe Affaires et SkyBoss, offrant ainsi davantage d'options pour les passagers.

Venez découvrir l'Inde à bord des avions modernes et écologiques de Vietjet, accompagnés d’un équipage professionnel offrant un service personnalisé. Les passagers auront également l'opportunité de savourer des plats chauds et délicieux provenant du Vietnam, de l'Inde et du monde entier, tout en profitant de programmes culturels et artistiques uniques à 10.000 m d'altitude.

Tân Dat/CVN