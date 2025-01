Les prix de l’essence en légère baisse avant le Têt

Depuis 15h00 jeudi 23 janvier, les prix de l'essence E5 RON 92 et RON 95-III ont baissé de 158 dôngs et 78 dôngs, respectivement, selon une décision conjointe du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère des Finances.

Selon la décision conjointe du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère des Finances, les prix de l'essence sont fixés à 20.592 dôngs le litre d'E5 RON 92 et 21.142 dôngs le litre de RON 95-III.

En revanche, certains carburants voient leurs prix augmenter : le diesel 0.05S est vendu à 20.194 dôngs le litre (+412 dôngs), le pétrole lampant à 20.110 dôngs le litre (+404 dôngs), le mazout 180CST 3.5S atteint 17.752 dôngs le kilo (+571 dôngs).

Les ministères de l’Industrie et du Commerce et des Finances ont également décidé de ne pas recourir au Fonds de stabilisation des prix des carburants (BOG) pour l’ensemble des carburants. Les prix mondiaux des carburants ont connu des fluctuations importantes entre le 16 et le 22 janvier, sous l'effet conjugué de plusieurs facteurs : le temps froid aux États-Unis et en Europe, stimulant la demande en carburant ; les politiques du président américain pour encourager la production nationale de combustibles fossiles ; les politiques fiscales des États-Unis visant certains pays ; la persistance du conflit militaire entre la Russie et l’Ukraine.

Tous ces éléments ont entraîné des fluctuations des prix mondiaux des carburants ces derniers jours.

