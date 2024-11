Le PM Pham Minh Chinh assiste à un Forum d’affaires Vietnam - Brésil

En assistant à un Forum d’affaires Vietnam – Brésil tenu le 17 novembre (heure locale) à Rio de Janeiro, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé les entreprises vietnamiennes à aller investir au Brésil et davantage d’entreprises brésiliennes à venir investir au Vietnam et à coopérer dans divers secteurs, notamment dans l’agriculture.

>> Vietnam et Brésil conviennent d’élever leurs liens au niveau d’un partenariat stratégique

>> Déclaration commune Vietnam - Brésil

>> Le chef de l'ONU en appelle au G20 pour faire réussir la COP29

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh se joint à la Journée du Vietnam au Brésil

Photo : VNA/CVN

Le Brésil est actuellement un grand partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine. Les échanges commerciaux bilatéraux entre le Vietnam et le Brésil ont augmenté rapidement ces dernières années, passant de 1,53 milliard d'USD en 2011 à plus de 7,1 milliards d'USD en 2023. Ils ont atteint 6,58 milliards d'USD en dix mois de 2024. Les deux pays s'efforcent de porter ce chiffre à 10 milliards d'USD d’ici 2025 et à 15 milliards d'USD en 2030, a indiqué le Premier ministre vietnamien.

Le Vietnam exporte principalement vers le Brésil des produits aquatiques, du caoutchouc, des textiles, des chaussures, du fer et de l'acier, et importe du Brésil du soja, du blé, du maïs, des aliments pour animaux, du coton de toutes sortes...

En matière d’investissement, jusqu'en octobre 2024, le Brésil comptait sept projets au Vietnam avec un capital total de 3,85 millions d'USD, principalement dans les domaines de la fabrication, de la transformation, de la vente en gros et au détail, des activités scientifiques et technologiques professionnelles.

Le Vietnam vise à attirer de manière sélective des investissements dans la haute technologie, l’innovation, l'économie verte, l'économie numérique, l'économie circulaire, l'économie de la connaissance, la fabrication de semi-conducteurs, les énergies nouvelles (hydrogène), les énergies renouvelables, la finance verte, les biotechnologies, la santé…, selon Pham Minh Chinh.

Pour que la coopération économique atteigne la même hauteur des relations politiques et diplomatiques et réponde aux souhaits des deux parties, le chef du gouvernement vietnamien a exhorté les deux parties à œuvrer pour lancer rapidement les négociations d’un accord de libre-échange entre le Vietnam et le Mercosur. Il a également suggéré au Brésil d’envisager de reconnaître le statut d'économie de marché du Vietnam.

Pham Minh Chinh a déclaré espérer que les entreprises des deux pays renforceraient leurs liens pour favoriser la connectivité des deux économies. Il a enfin affirmé sa confiance en une coopération économique plus dynamique entre les deux pays, apportant de nouvelles valeurs, rendant les aspirations des deux pays réalisables, aidant chaque pays à devenir plus riche, plus puissant et plus prospère.

VNA/CVN