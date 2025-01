Économie

Améliorer les infrastructures de transport pour favoriser le développement du Sud-Est

Récemment, les localités du Sud-Est ont accéléré la mise en œuvre de projets de transport interrégionaux tels que : l’autoroute Biên Hòa - Vung Tàu, l’autoroute Hô-Chi-Minh-Ville - Thu Dau Mot - Chon Thành, le pont Bạch Đằng 2, les autoroutes circulaires 3 et 4 de Hô-Chi-Minh-Ville ou encore le pont Phước An.

Relier les deux rives

Photo : CTV/CVN

Après près de trois ans de construction, le pont Bạch Đằng 2, traversant la rivière Đồng Nai et reliant la commune de Bach Dang (ville de Tân Uyên, province de Bình Dương) à la commune de Bình Lợi (district de Vĩnh Cửu, province de Đồng Nai), a été officiellement inauguré en septembre 2024. L’achèvement de ce pont a considérablement réduit le temps de trajet et contribué au développement économique et social des deux localités ainsi que de la région, tout en augmentant le potentiel foncier et en favorisant le développement de nouvelles zones urbaines.

Nguyên Thi Huong, habitante de la commune de Bach Dang (ville de Tân Uyên, province de Bình Duong), a remarqué qu’auparavant, sans le pont Bạch Dang 2, ses déplacements entre Dông Nai et Bình Duong se faisaient principalement par ferry, ce qui était très inconfortable. «Ma maison est à Bach Dang (province de Bình Dương), mais je fais des affaires à Biên Hòa (province de Đồng Nai). Je devais me lever à 4 heures du matin pour prendre le ferry et mettre environ 45 minutes pour arriver au travail. Depuis l’ouverture du pont, je mets moins de 20 minutes pour aller de chez moi au travail, ce qui me permet d’économiser le coût du ferry», a-t-elle précisé.

Un autre projet clé pour la région Sud-Est est le pont Phuoc An. Ce projet, d’une longueur de plus de 4,3 km, avec un investissement total d’environ 4.877 milliards de dôngs financé par le budget de l’État, reliera la province de Bà Ria - Vung Tàu à la province de Dông Nai, incluant une route d’accès menant au port de Phuoc An. Le chantier a débuté fin 2022 et devrait être achevé en 2027.

Une fois terminé, le pont Phuoc An jouera un rôle clé en reliant la route de liaison des ports Cái Mép - Thị Vải aux systèmes autoroutiers de la région, tels que l’autoroute Bến Lức - Long Thành ou Hô-Chi-Minh-Ville - Long Thành - Dâu Giây. Il reliera également le groupe de ports maritimes numéro 5 aux régions du Sud-Est et du Sud-Ouest, contribuant au développement économique et social des provinces de Bà Rịa - Vung Tàu, Dông Nai, Hô-Chi-Minh-Ville et de la zone économique clé du Sud en général, tout en réduisant les embouteillages et en soulageant la route nationale 51.

Ce projet ne favorisera pas seulement les échanges commerciaux entre les régions économiques, mais offrira également de nouvelles opportunités de développement pour l’industrie et la logistique. La bonne connectivité de transport donnera à la province de Bà Ria - Vung Tàu un avantage pour attirer les marchandises vers le complexe portuaire de Cái Mép - Thi Vai.

Afin de garantir le respect des délais et la qualité des travaux, les entrepreneurs ont investi dans des équipements et des machines modernes. Des grues géantes, des foreuses et des découpeuses de béton fonctionnent sans interruption. Les ingénieurs supervisent continuellement le processus de construction, et chaque étape est réalisée minutieusement pour assurer la qualité de l’ouvrage. Chaque jour, l’apparence de ce pont moderne devient de plus en plus claire.

Selon le comité de gestion du projet d’infrastructures de transport de la région du port de Cái Mép - Thi Vai (maître d’œuvre du projet), l’avancement respecte le planning approuvé par le gouvernement provincial. En particulier, le lot 39, comprenant les travaux de construction du pont principal entre les piliers T37 et T40, est en avance sur le calendrier prévu. Le projet est également accéléré pour garantir le déblocage des financements.

Les dirigeants de la province de Bà Rịa - Vũng Tàu ont affirmé que l’amélioration des infrastructures de transport permettrait à la province d’exploiter pleinement son potentiel économique, notamment dans les secteurs du tourisme, des ports maritimes et de l’industrie, tout en attirant davantage d’investissements nationaux et internationaux.

Un moteur de croissance important

Le projet ne se limite pas à améliorer la connectivité de transport et à réduire considérablement le temps de déplacement entre Hô Chi Minh-Ville et les provinces voisines, mais devrait également constituer un moteur important, créant de nouveaux espaces de développement, facilitant le transport des marchandises et attirant des investissements dans les zones industrielles et les ports maritimes.

Actuellement, le projet de l'autoroute Biên Hòa - Vung Tàu est en cours de réalisation par les deux provinces de Đồng Nai et de Bà Rịa - Vung Tàu. À la fin de l'année 2024, le chantier de la section 3 de l'autoroute Biên Hòa - Vung Tàu dans la province de Bà Rịa - Vung Tàu était en pleine effervescence. Les machines fonctionnaient sans cesse, les camions transportaient des matériaux de construction, et les ouvriers travaillaient jour et nuit. Après 18 mois de travaux, le projet a été entièrement revêtu d’asphalte et est presque ouvert à la circulation, avec un taux d’avancement proche de 70%. Le groupement des entrepreneurs a promis d’ouvrir la section techniquement avant le 30 avril 2025.

Duong Hông Quân, chef de chantier de l’entreprise Son Hai Group, a précisé que cinq équipes de travail étaient en action, avec près de 100 équipements et 200 travailleurs. «Pour respecter les délais, nous avons adopté un fonctionnement en trois équipes et quatre équipes, en travaillant même pendant les vacances du Tết, et nous effectuons un suivi hebdomadaire de l’avancement des travaux, en appliquant des mesures correctives en cas de retard», a-t-il expliqué.

Quant à la section de l’autoroute Biên Hòa - Vung Tàu traversant la province de Đồng Nai, mi-janvier 2025, les ingénieurs, ouvriers et équipements ont commencé à poser les premiers mètres de bitume. Le président du Comité populaire de la province de Đồng Nai, Võ Tấn Đức, a affirmé que l'achèvement de l'autoroute Biên Hòa - Vung Tàu contribuera à réduire la congestion sur la route nationale 51, renforçant la connectivité régionale et favorisant le développement économique et social de la province et de la région Sud-Est.

Nguyễn Ngọc Tuấn, vice-président de l'Association des exportateurs et importateurs de Đồng Nai, a souligné que le transport de marchandises entre les zones industrielles de Long Thành, Nhon Trạch et les ports de Cái Mép - Thị Vai (Bà Rịa - Vung Tàu) et de Gò Dầu (Dông Nai) passait actuellement par la route nationale 51 entraînant des embouteillages de longue date et augmentant les coûts logistiques. L'autoroute Biên Hòa - Vung Tàu, une fois terminée, résoudra fondamentalement ce problème de transport interrégional, facilitera la circulation des marchandises à l’import-export et réduira les coûts pour les entreprises.

Hoàng Vĩnh Hưng, directeur de l’Institut d'urbanisme et de planification rurale, a noté que tous les projets de transport interrégionaux dans le Sud-Est sont essentiels, en premier lieu pour stimuler la circulation des marchandises dans la région, ce qui élargira le marché pour les produits, tout en favorisant la production et les affaires. C’est également un facteur clé pour attirer des investisseurs nationaux et étrangers, créant ainsi de nombreuses opportunités d'emploi et augmentant les revenus des habitants.

Texte : Quang Châu/CVN