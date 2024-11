Déclaration commune Vietnam - Brésil

>> Le PM rencontre des représentants de principaux groupes économiques brésiliens

>> Le PM à la cérémonie d’inauguration d’une plaque commémorative du Président Hô Chi Minh

>> Vietnam et Brésil conviennent d’élever leurs liens au niveau d’un partenariat stratégique

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu d’élever les relations Vietnam - Brésil au niveau d’un partenariat stratégique et publié la Déclaration commune Vietnam - Brésil sur l’élévation des relations Vietnam - Brésil au niveau d’un partenariat stratégique avec des principes et des orientations majeurs.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président Luiz Inácio Lula da Silva ont exprimé leur satisfaction quant aux progrès réalisés au fil des années, notamment depuis l’établissement du partenariat global en 2007 et ont réaffirmé leur engagement à favoriser une relation encore plus solide, fondée sur l'amitié et le respect mutuel.

Les deux dirigeants se sont félicités de la croissance durable des échanges économiques bilatéraux et se sont engagés à promouvoir davantage le commerce et les investissements. Ils rappellent leurs objectifs engagés consistant à porter le commerce bilatéral à 10 milliards d'USD en 2025 et à 15 milliards d'USD en 2030.

Ils ont estimé la collaboration entre le Brésil et le Vietnam dans les forums multilatéraux et se sont engagés à renforcer la coordination et le soutien mutuel, affirmant leur engagement commun en faveur de la paix et du développement durable.

Les deux dirigeants ont également exprimé leur soutien à la réforme de la gouvernance mondiale, notamment à l'augmentation du nombre de sièges permanents et non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. Le président Luiz Inácio Lula da Silva a exprimé sa gratitude au Premier ministre Pham Minh Chinh pour le soutien du Vietnam aux aspirations du Brésil à un siège permanent dans un Conseil de sécurité réformé.

Ils ont réitéré le respect de leur pays pour le droit international, en particulier la Charte des Nations unies, et leur soutien au règlement pacifique des différends dans les relations internationales sur la base du droit international, y compris le respect et la mise en œuvre de bonne foi des dispositions du droit international sur les mers et les océans, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS 1982). Le Brésil a salué l'initiative du Groupe des amis de la CNUDM lancée par le Vietnam et certains pays clés.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants se sont engagés à travailler ensemble dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, du Protocole de Kyoto et de l’Accord de Paris. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la décision du Brésil d'accueillir la COP 30 à Belém en 2025, tout en affirmant son soutien aux résultats positifs de l’événement.

Reconnaissant l'urgence d'une transition énergétique juste qui réponde aux besoins des pays en développement, les dirigeants soulignent l'importance clé des biocarburants dans la décarbonation du secteur de la mobilité et des transports. Ils ont convenu de maintenir le dialogue sur la bioénergie et les énergies renouvelables ainsi que sur d'autres initiatives visant à réduire les inégalités au sein et entre les nations.

Ils ont souligné l'importance des relations ASEAN - Brésil et ont exprimé leur soutien au renforcement du partenariat de dialogue sectoriel ASEAN - Brésil de manière substantielle, efficace et mutuellement avantageuse. Le Brésil a soutenu la centralité de l'ASEAN dans la région et a réaffirmé son engagement à coopérer avec l'ASEAN dans des domaines tels que le développement durable, l'énergie, la réponse au changement climatique, la gestion des catastrophes, la science, la technologie et l'innovation, l'agriculture, la sécurité alimentaire, entre autres.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a réitéré la proposition du Vietnam de démarrer des négociation d’un accord de libre-échange avec le Marché commun du Sud (MERCOSUR). Le président Luiz Inácio Lula da Silva s’est mis d’accord sur la poursuite de discussions avec les autres membres du MERCOSUR sur cette question.

VNA/CVN