Le transfert de devises étrangères en forte hausse à l’occasion du Têt

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, les transferts de devises étrangères devraient atteindre environ 16 milliards d'USD en 2024, un montant similaire à celui de 2023, année record après le recul causé par la pandémie de COVID-19.

Actuellement, deux principales sources alimentent ces envois de fonds : les transferts effectués par les Vietnamiens résidant à l’étranger (Viêt kiêu) pour soutenir leurs proches et les revenus des Vietnamiens travaillant à l’étranger. D’après les données de la succursale de la Banque d'État du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, environ 60% du montant total des transferts dans le pays, soit environ 9,6 milliards d'USD, sont réalisés par l’intermédiaire d’établissements de crédit et d’organisations économiques. Ce chiffre représente une augmentation de 140 millions d'USD par rapport à l'année précédente.

Les fonds transférés depuis l’Asie constituent la plus grande part, atteignant près de 54% du total des devises étrangères envoyées à Hô Chi Minh-Ville, avec une hausse de plus de 24% par rapport au Nouvel An lunaire 2024. L’Océanie suit avec 20%, tandis que l’Amérique représente 4,4% des transferts.

Pour attirer plus efficacement les devises étrangères, il est essentiel d’améliorer les mécanismes et les politiques facilitant les procédures pour les expéditeurs et les destinataires de fonds. Il convient également d’élaborer des politiques visant à encourager les Vietnamiens d’outre-mer à investir dans le pays, à mettre en œuvre des programmes d’investissement social pour eux et à favoriser leur connexion avec les opportunités d’affaires nationales, selon les experts.

VNA/CVN