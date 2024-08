Promouvoir les relations Vietnam - Brésil vers une nouvelle hauteur

Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par le membre du Politburo, secrétaire du Comité central et président de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation, Nguyên Trong Nghia, a effectué une visite de travail au Brésil les 26 et 27 août à l'invitation du Parti communiste et du Parti des travailleurs du Brésil.

Photo : VNA/CVN

Durant son séjour, la délégation du PCV a eu des entretiens et séances de travail avec la présidente du Parti communiste, ministre brésilienne des Sciences, des Technologies et de l'Innovation, Luciana Santos ; la présidente du Parti des travailleurs, Gleisi Hoffmann ; le président du Parti démocratique travailliste, ministre de la Sécurité sociale Carlos Lupi ; le conseiller présidentiel brésilien Celso Amorim ; et le président de l'Association d'amitié Brésil - Vietnam, Ignacio Arruda.

La délégation vietnamienne a également assisté à un séminaire international intitulé "Le Président Hô Chi Minh et les relations entre le Vietnam et l'Amérique latine" ; travaillé avec les dirigeants du ministère des Affaires étrangères et du ministère du Développement, de l'Industrie, du Commerce extérieur et des Services ; avec l'ambassade du Vietnam et visité un certain nombre d'établissements économiques et culturels au Brésil.

Lors des entretiens et séances de travail, Nguyên Trong Nghia a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance au développement de relations traditionnelles d'amitié et de coopération avec les pays voisins, les grands pays et les pays amis traditionnels, y compris les pays d'Amérique latine. Il s'est réjoui du développement fructueux des relations Vietnam-Brésil, dont celle entre le Parti communiste du Vietnam et les Partis brésiliens.

Les dirigeants brésiliens ont souligné le rôle du PCV, du Président Hô Chi Minh et des générations de dirigeants vietnamiens dans la lutte pour la libération et la réunification nationales dans le passé ainsi que dans l’œuvre actuelle de Dôi moi (Renouveau). Ils ont déclaré convaincus que le Vietnam continuerait à obtenir de plus grands acquis dans l’œuvre de Renouveau, en mettant en œuvre avec succès la Résolution du XIIIe Congrès national du PCV, considérant cela comme un exemple et une leçon précieuse pour les Partis politiques au Brésil et en Amérique latine.

Les dirigeants brésiliens ont affirmé qu'ils se coordonneraient étroitement avec le Vietnam pour promouvoir la mise en œuvre efficace des déclarations et des accords conjoints entre les hauts dirigeants de Partis brésiliens et le PCV et des deux pays ; continuer à se soutenir mutuellement dans les forums internationaux et régionaux pour relever les défis auxquels sont confrontés les pays dans le contexte d'une situation mondiale extrêmement complexe.

Nguyên Trong Nghia et les dirigeants du Parti communiste et du Parti des travailleurs du Brésil ont signé un accord de coopération pour la période 2024-2029 afin de contribuer au renforcement, à la promotion et à l'approfondissement des relations Vietnam - Brésil.

VNA/CVN