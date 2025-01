Plan d'action national sur l'économie circulaire jusqu'en 2035

Le plan vise, d'ici 2030, à réduire l'exploitation et l'utilisation des ressources non renouvelables ainsi que des ressources en eau ; à accroître l'efficacité de l'utilisation des ressources, des matières premières et des matériaux ; à économiser l'énergie, tout en atteignant des objectifs d'efficacité d'utilisation des ressources (terre, eau, minerais) équivalente à celle des pays leaders de l'ASEAN.

La puissance des centrales électriques utilisant des sources de biomasse et des déchets solides atteindra 2.270 MW d'ici 2030, représentant 1,5% de la puissance totale des centrales électriques. La part des énergies renouvelables dans le total de l'énergie primaire devra s’élever à 47%.

Le taux de collecte et de traitement des déchets solides ménagers en milieu urbain devra se hisser à 95%, tandis qu'en milieu rural, ce taux sera de 80%.

D'ici 2035, le Vietnam deviendra l'un des centres d'innovation, fournissant des technologies, des équipements, des produits, des services et mobilisant des investissements pour l'économie circulaire au sein de la Communauté économique de l'ASEAN (AEC).

Selon le plan, les secteurs et domaines prioritaires pour la mise en œuvre de l'économie circulaire d'ici 2035 incluent : l'agriculture, la sylviculture et l’aquaculture ; l'énergie ; l'extraction et le traitement des minerais ; les industries manufacturières ; l'industrie chimique ; la construction ; les transports ; les services et le tourisme ; la gestion des déchets ; le développement des zones urbaines et des zones résidentielles ; les zones industrielles, les clusters industriels, ainsi que les zones de production, de commerce et de services.

Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement se coordonnera avec les ministères, les agences compétentes et les Comités populaires de niveau provincial pour mettre en œuvre ce Plan d'action national.

