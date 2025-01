Une société pétrolière et gazière britannique rachète les activités de Harbour Energy

L'accord s’élève à 84 millions d'USD. Avec cette acquisition, les opérations d'EnQuest en Asie du Sud-Est s'étendront au-delà du marché malaisien.

L'accord comprend une participation de 53,125% dans le champs pétrolier de Chim Sao et Dua au large du Vietnam et devrait être conclu au deuxième trimestre de cette année.

EnQuest est une société de transition énergétique basée au Royaume-Uni, axée sur la sécurité énergétique et la décarbonisation. Les opérations d'EnQuest se concentrent actuellement sur des actifs matures et sous-développés au Royaume-Uni et en Malaisie, qui offrent des opportunités de croissance organique grâce à l'optimisation des rendements et des revenus internes.

