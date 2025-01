Le transfert de fonds vers Hô Chi Minh-Ville augmentent fortement les jours avant le Têt

Ce résultat s’explique par la stabilité du marché monétaire et de la situation macroéconomique, a déclaré Nguyên Duc Lênh, directeur adjoint de la succursale de la Banque d'État de Hô Chi Minh-Ville.

En particulier, le taux de change, qui fluctue en fonction du marché et de manière flexible, répond aux exigences d'attraction des capitaux étrangers et de promotion des exportations, a précisé Nguyên Duc Lênh.

De plus, les politiques facilitant l’attraction et l’utilisation efficace des devises envoyées, ainsi qu’un système de transferts de fonds efficace, pratique et sûr, contribuent également à attirer cette ressource financière.

VNA/CVN