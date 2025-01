Ninh Thuân

Créer le Comité directeur chargé de du projet de centrale nucléaire

Le président du Comité populaire de la province de Ninh Thuân, Trân Quôc Nam, a signé, jeudi 23 janvier, une décision portant sur la création d'un Comité directeur provincial et d’un groupe de travail chargé d'accompagner ce dernier dans la mise en œuvre du projet de centrale nucléaire dans cette province du Centre.

>> Attirer et former les experts du nucléaire : enjeux et solutions

>> Le Premier ministre appelle à accélérer le projet de centrale nucléaire

Photo : TS/CVN

Le Comité directeur, présidé par Trân Quôc Nam, est chargé de superviser la réalisation du projet d'énergie nucléaire conformément aux directives nationales. Ses membres auront pour mission de coordonner les efforts des agences fonctionnelles, de garantir le respect des politiques étatiques et de résoudre les problèmes rencontrés dans les domaines assignés.

Le Comité tiendra des réunions trimestrielles régulières ainsi que des sessions extraordinaires à la demande de son président. Ces rencontres viseront à évaluer l'état d'avancement du projet, à identifier les obstacles, à proposer des solutions et à soumettre, si nécessaire, des recommandations aux autorités compétentes pour traiter les problèmes échappant à son champ de compétence.

Selon le dirigeant provincial, le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân sera achevé dans un délai de cinq ans, conformément aux instructions du Premier ministre.

L'organisation du Parti, l'autorité, les habitants de la zone concernée et les électeurs de Ninh Thuân ont exprimé leur soutien unanime aux politiques et lignes directives du Parti et de l’État. La province s'engage à mobiliser ses ressources pour contribuer activement au développement du pays.

VNA/CVN