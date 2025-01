Vers une régulation plus stricte du commerce électronique transfrontalier

Pour surmonter les défis et créer un cadre juridique propice aux activités de commerce électronique transfrontalier, le Département du commerce électronique et de l'économie numérique, relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, renforcera en 2025 la gestion des plateformes de vente en ligne, en veillant à la transparence et au respect des lois.