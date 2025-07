Renforcer les relations d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale Vietnam - Cambodge

>> Vietnam et Cambodge renforcent leur coopération diplomatique

>> Vietnam - Cambodge : 9e consultation politique entre les deux ministères des AE

>> Le Vietnam s’inquiète des tensions à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant a souligné que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens attachaient une importance particulière au développement de relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale, durable et à long terme avec le Cambodge.

Il s’est félicité de l’accord de cessez-le-feu récemment conclu entre le Cambodge et la Thaïlande, sous l’égide de la Malaisie, présidente en exercice de l’ASEAN, le 28 juillet. Il a qualifié cette avancée de pas positif vers le retour à la normale, qui contribue à éviter les pertes humaines, à valoriser le rôle de médiation de l’ASEAN et à renforcer son unité et sa solidarité. Le dirigeant vietnamien a exprimé le souhait que le Cambodge et la Thaïlande poursuivent leurs efforts de négociation, mettent de côté leurs différends et règlent pacifiquement les litiges dans l’intérêt des deux pays et de l’ensemble du bloc régional.

Trân Thanh Mân a félicité le Cambodge pour ses récentes réalisations et s’est dit convaincu que le pays continuerait d’enregistrer de nouveaux succès encore plus importants. Il a noté que la coopération bilatérale dans les domaines de la défense, de la sécurité, du commerce et de l’investissement ne cessait de s’intensifier, avec un commerce bilatéral atteignant 6,4 milliards de dollars américains au premier semestre 2025. Les échanges entre les peuples ont également connu un essor avec de nombreuses activités significatives.

Il a proposé au Cambodge de faciliter la vie des personnes d’origine vietnamienne vivant dans la région du Tonlé Sap, et de collaborer activement dans le processus de rapatriement des citoyens concernés lorsque le Cambodge mène des opérations de répression contre les foyers criminels.

De son côté, la présidente de l’Assemblée nationale du Cambodge, Khuon Sudary, a salué les grandes réalisations du Vietnam, obtenues sous la direction du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et des dirigeants vietnamiens, notamment en matière de rationalisation de l’appareil politique et de fusion des provinces.

Elle a rappelé que le Cambodge n’oublierait jamais les sacrifices immenses et l’aide sincère des volontaires vietnamiens, ainsi que du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, qui ont permis de libérer le pays du régime génocidaire en 1979. Elle a affirmé que les générations de dirigeants et le peuple cambodgien s'engageaient à préserver cette précieuse amitié entre les deux nations.

Les deux parties ont convenu de renforcer la confiance politique, de maintenir les échanges de délégations et de contacts à tous les niveaux, ainsi que de promouvoir les liens entre jeunes dirigeants des deux pays. Elles ont aussi décidé de coopérer pour mieux faire connaître la tradition de solidarité et d’attachement profond entre le Vietnam et le Cambodge.

Concernant la coopération parlementaire, les deux dirigeants ont convenu de maintenir les échanges entre les groupes de parlementaires d’amitié, les jeunes parlementaires et les femmes parlementaires, afin de partager informations et expériences législatives, notamment dans la construction institutionnelle et juridique.

Ils ont également convenu de renforcer la supervision conjointe pour promouvoir une mise en œuvre efficace des traités, accords et conventions signés entre les deux pays.

VNA/CVN