Vietnam - Cambodge : entretien téléphonique entre Tô Lâm et Hun Sen

L’après-midi du 14 août, à la demande de la partie cambodgienne, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, s’est entretenu par téléphone avec le président du Parti du peuple cambodgien (PPC), Hun Sen, afin d’échanger sur les mesures visant à renforcer les relations entre les deux Partis et les deux pays.

>> Renforcer les relations d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale Vietnam - Cambodge

>> Le vice-PM Bùi Thanh Son reçoit l'ambassadrice du Cambodge au Vietnam

Les deux dirigeants ont informé l’un l’autre de la situation de chaque Parti et de chaque pays, échangé sur les questions régionales et internationales, ainsi que sur les relations bilatérales et d’autres sujets d’intérêt commun. Ils ont passé en revue et évalué les résultats de la coopération ces derniers temps et sont convenus des grandes orientations pour approfondir encore davantage la coopération bilatérale future.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer les relations par les canaux du Parti et de l’État, à consolider la confiance politique, à multiplier les visites de haut niveau et à tous les échelons ministériels, sectoriels et locaux ; de promouvoir les mécanismes de coopération existants et d’autres accords de haut niveau ; et de poursuivre le partage d’informations en temps opportun, ainsi que la consultation mutuelle sur les questions régionales, internationales et bilatérales.

Dans un esprit d’amitié, le secrétaire général Tô Lâm a félicité le Cambodge pour les acquis socio-économiques obtenus ces dernières années sous la direction clairvoyante du PPC et du gouvernement royal, contribuant à améliorer les conditions de vie de la population. Il s’est également réjoui des progrès positifs réalisés par le Cambodge et la Thaïlande sur la question frontalière.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, le président Hun Sen a remercié l’invitation du secrétaire général Tô Lâm et annoncé sa participation à la cérémonie marquant le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre). Il a souligné la signification profonde de cet événement, symbole de la grande union nationale, du courage et de la détermination du peuple vietnamien dans sa lutte séculaire pour l’indépendance.

Hun Sen a exprimé son admiration pour les réalisations enregistrées par le Vietnam dans les domaines économique, social et diplomatique sous la direction du Parti communiste, dirigé par Tô Lâm, et s’est dit confiant que le Vietnam poursuivra son développement et atteindra les deux objectifs centenaires fixés.

Concernant la situation régionale et internationale, les deux dirigeants ont échangé et partagé leurs points de vue sur les questions d’intérêt commun. Tô Lâm a réaffirmé que les différends doivent être réglés par des moyens pacifiques, conformément au droit international et aux pratiques internationales, tout en valorisant le rôle central de l’ASEAN pour la paix, la stabilité, la coopération et la prospérité dans la région et dans le monde.

VNA/CVN