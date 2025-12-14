Rencontre sino-luxembourgeoise au niveau parlementaire

Zhao Leji, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, s'est entretenu, vendredi 12 décembre à Pékin, avec Claude Wiseler, président de la Chambre des députés du Luxembourg.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Zhao a déclaré que depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays il y a 53 ans, les relations Chine - Luxembourg ont maintenu un développement sain et stable, donnant l'exemple d'une coexistence harmonieuse et d'une coopération mutuellement bénéfique entre les grands et les petits pays.

Selon M. Zhao, sous la direction stratégique des deux chefs d'État, la Chine est prête à travailler avec le Luxembourg pour renforcer la confiance et la compréhension réciproques, approfondir les échanges et la coopération et promouvoir l'avancement continu des relations bilatérales pour apporter davantage de bénéfices aux peuples des deux pays.

Malgré les différences de conditions nationales, de systèmes et de cultures entre la Chine et le Luxembourg, leurs réalisations ont nécessité un respect mutuel, une confiance réciproque et une prise en compte des intérêts fondamentaux et des préoccupations majeures respectifs, a déclaré M. Zhao.

Il a noté que la Chine appréciait l'adhérence de longue date du Luxembourg à la politique d'une seule Chine et souhaitait renforcer la confiance politique mutuelle avec le Luxembourg, ajoutant que les deux pays étaient complémentaires en termes de coopération pratique.

La Chine est prête à renforcer l'alignement de ses stratégies de développement avec celles du Luxembourg, et à élargir la coopération dans les domaines des nouveaux matériaux, la fabrication haut de gamme, de l'énergie propre, de l'intelligence artificielle et de la finance verte, a noté M. Zhao.

Il a dit que les deux pays encourageraient les échanges culturels et approfondiraient la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, du tourisme, et de la science et technologie. Les deux parties renforceront également la coordination multilatérale sur les enjeux mondiaux d'intérêt commun, et œuvreront ensemble à la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité.

Avec cette année marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques Chine - UE, la Chine souhaite voir le Luxembourg jouer un rôle plus important dans la promotion des relations Chine - UE sur la base du respect mutuel, de la coopération ouverte, des bénéfices mutuels, et de la recherche d'un terrain d'entente tout en préservant les différences, a ajouté M. Zhao.

Il a souligné que l'Assemblée populaire nationale de la Chine souhaitait maintenir les échanges de haut niveau avec la Chambre des députés du Luxembourg, et promouvoir la communication entre les comités spécialisés, les groupes d'amitié bilatérale, ainsi qu'entre les députés et parlementaires. L'Assemblée populaire nationale de la Chine est également prête à partager son expérience et ses pratiques en matière d'État de droit, de protection de l'environnement et de développement durable, ainsi qu'à approuver, réviser et promulguer les documents juridiques favorables à la coopération bilatérale en temps opportun.

M. Wiseler a pour sa part déclaré que le Luxembourg adhérait à la politique d'une seule Chine et suivait de près les rapides développements économiques et sociaux en Chine.

Selon lui, le Luxembourg est prêt à renforcer la coopération avec la Chine dans les domaines tels que la finance, l'investissement, l'intelligence artificielle, l'industrie automobile, la "Route de la soie aérienne" et les échanges culturels afin de parvenir à des résultats mutuellement bénéfiques et gagnant-gagnant.

Notant que la Chine est un partenaire important de l'Union européenne, M. Wiseler a déclaré que le Luxembourg était prêt à renforcer sa coopération avec la Chine afin de promouvoir la paix et le développement dans le monde.

