Le PM chinois appelle le Congrès des États-Unis à faciliter la coopération et les échanges bilatéraux

Le Premier ministre (PM) chinois Li Qiang a rencontré, le 21 septembre à Pékin, une délégation du Congrès des États-Unis, l'appelant à regarder la Chine et les relations bilatérales d'une manière correcte, à faciliter activement les échanges et la coopération, et à jouer un rôle constructif dans la promotion de l'amitié sino-américaine et du développement commun.

Lors de sa rencontre avec la délégation de la Chambre des représentants des États-Unis, M. Li a souligné que la Chine et les États-Unis étant deux grandes puissances ayant une influence mondiale significative, le maintien de relations bilatérales stables, saines et durables servait les intérêts communs des deux parties et répondait aux attentes de la communauté internationale.

Le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump ont eu plusieurs entretiens téléphoniques cette année et sont parvenus à un consensus sur la nécessité pour la Chine et les États-Unis de renforcer le dialogue et la coopération, fournissant ainsi des orientations stratégiques pour le développement des relations bilatérales dans la prochaine étape, a noté M. Li.

La Chine est disposée à travailler avec les États-Unis pour parvenir au respect mutuel, à la coexistence pacifique et à une coopération gagnant-gagnant, et espère que les États-Unis iront dans la même direction afin de faire progresser les relations bilatérales sur la bonne voie, au bénéfice des deux pays et du monde entier, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a souligné que la Chine et les États-Unis devaient être des partenaires pour un développement commun, se traiter avec sincérité, se renforcer mutuellement et parvenir à une réussite commune. La Chine est disposée à travailler avec les États-Unis pour répondre aux préoccupations de chacun par la communication, dans un esprit d'égalité, de respect et d'intérêt mutuel, a-t-il ajouté.

