Les États-Unis envisagent de conserver le pétrole du pétrolier saisi au large du Venezuela

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré jeudi 11 décembre que les États-Unis avaient l'intention de conserver le pétrole du pétrolier arraisonné mercredi par l'armée américaine au large des côtes du Venezuela, pays riche en hydrocarbures.

L'administration Trump pourrait prendre d'autres mesures similaires à l'encontre des pétroliers sanctionnés près du Venezuela dans les semaines à venir, ont rapporté jeudi plusieurs médias, citant des responsables de la Maison Blanche. Mme Leavitt a refusé de répondre aux questions concernant les actions futures de la Maison Blanche.

Le pétrolier saisi sera dirigé vers un port américain et fait actuellement l'objet d'une procédure de confiscation, a précisé Mme Leavitt lors d'un point de presse à la Maison Blanche.

"Les États-Unis ont effectivement l'intention de saisir le pétrole. Cependant, la saisie de ce pétrole doit suivre une procédure légale, et cette procédure sera respectée", a-t-elle affirmé.

"Il s'agit d'un navire fantôme sanctionné, connu pour transporter du pétrole concerné par les sanctions sur le marché noir à destination du CGRI (Corps des gardiens de la révolution islamique), qui, comme vous le savez, est une entité sous sanctions", a expliqué Mme Leavitt à propos du pétrolier saisi.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'inquiète de l'escalade des tensions entre les États-Unis et le Venezuela, a fait savoir son porte-parole adjoint Farhan Haq. "Nous appelons toutes les parties prenantes à s'abstenir de la moindre action susceptible d'aggraver davantage les tensions bilatérales et de déstabiliser le Venezuela et la région", a souligné M. Haq lors d'un point de presse quotidien.

Depuis près de quatre mois, les États-Unis maintiennent une présence militaire importante dans les Caraïbes, principalement au large des côtes vénézuéliennes, sous prétexte de lutter contre le trafic de drogue. Le Venezuela dénonce cette présence comme une tentative à peine voilée de provoquer un changement de régime à Caracas.

