ONU : la Chine appelle le M23 à cesser les hostilités dans l'Est de la RDC

Fu Cong, représentant permanent de la Chine auprès des Nations unies, a appelé vendredi 12 décembre le Mouvement du 23 mars (M23) à cesser immédiatement les hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La situation actuelle dans l'Est de la RDC reste tendue, car l'escalade du conflit et de la violence a conduit à une grave crise humanitaire, a-t-il déclaré devant le Conseil de sécurité en jugeant impératif de mettre fin immédiatement aux hostilités.

Le M23 a lancé une offensive ces derniers jours et s'est emparé de villes clés telles qu'Uvira, ce qui a entraîné une escalade soudaine des tensions sur le terrain. La Chine est profondément préoccupée par ces développements et condamne fermement les violences commises par le M23, a dit M. Fu.

La Chine exhorte le M23 à mettre en œuvre la résolution 2773 du Conseil de sécurité et les accords de paix pertinents, à cesser immédiatement les hostilités, à se retirer d'Uvira et d'autres villes et à mettre fin à son expansion, afin d'empêcher une nouvelle propagation du conflit, a déclaré le diplomate chinois.

"Les acteurs extérieurs doivent cesser toute forme de soutien aux groupes armés dans l'est de la RDC et œuvrer à la désescalade", a-t-il dit.

Toutes les parties au conflit doivent respecter le droit international humanitaire, protéger les civils, y compris les ressortissants étrangers, et lever toutes les restrictions d'accès aux infrastructures essentielles et à l'aide humanitaire, a ajouté Fu Cong.

La Chine soutient fermement les efforts déployés par le gouvernement de la RDC pour préserver sa souveraineté, son indépendance et son intégrité territoriale, en vue de rétablir dès que possible l'autorité nationale dans l'est du pays, a-t-il dit.

À ses yeux, il n'existe pas de solution militaire au conflit dans l'est de la RDC et une solution politique est la seule issue possible.

La situation dans l'est de la RDC se trouve actuellement à un tournant critique. La communauté internationale devrait mettre de côté ses calculs géopolitiques, parvenir à un consensus en faveur de la paix et s'engager sincèrement en faveur de la paix, du développement et de la prospérité dans la région, a déclaré M. Fu.

En tant que bon ami des pays de la région, la Chine reste déterminée à travailler avec toutes les parties pour déployer des efforts incessants en vue du règlement du conflit et pour le développement et la stabilité dans l'est de la RDC, a-t-il conclu.

Xinhua/VNA/CVN