Chine et France appellent à une coopération élargie dans plusieurs domaines

La Chine et la France doivent saisir les opportunités et élargir le champ de leur coopération, a déclaré jeudi 4 novembre le président chinois Xi Jinping lors de son entretien avec le président français Emmanuel Macron, en visite à Pékin.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

En tant que grandes puissances indépendantes, visionnaires et responsables, la Chine et la France sont des forces constructives pour la promotion du multipolarisme et la solidarité et la coopération entre les peuples, a déclaré M. Xi.

À l'heure actuelle, alors que des changements sans précédent depuis un siècle s'accélèrent, l'humanité se trouve une fois de plus à la croisée des chemins, confrontée à des choix cruciaux pour son avenir, a noté le président chinois, ajoutant que la Chine et la France devaient faire preuve de responsabilité, défendre le multilatéralisme et se tenir fermement du bon côté de l'histoire.

M. Xi a déclaré que la Chine était disposée à travailler avec la France pour toujours partir des intérêts fondamentaux des deux peuples et des intérêts à long terme de la communauté internationale, tout en défendant un dialogue égalitaire et une coopération ouverte, afin de garantir que le partenariat stratégique global Chine - France continue de progresser régulièrement et de prospérer au cours des 60 prochaines années, démontre pleinement sa valeur stratégique et apporte de nouvelles contributions à la promotion d'un monde multipolaire équitable et ordonné ainsi qu'à une mondialisation économique inclusive et bénéfique pour tous.

Il a souligné que, indépendamment des changements de l'environnement extérieur, la Chine et la France devaient toujours faire preuve de la vision stratégique et de l'indépendance qui caractérisent les grands pays, se comprendre et se soutenir mutuellement sur les questions touchant à leurs intérêts fondamentaux et à leurs principales préoccupations, et préserver le fondement politique de leurs relations bilatérales.

Le 4e plénum du 20e Comité central du Parti communiste chinois a examiné et adopté les recommandations pour l'élaboration du 15e Plan quinquennal, qui trace les grandes lignes du développement de la Chine pour les cinq prochaines années et offre au monde une "liste d'opportunités", a-t-il ajouté.

La Chine et la France doivent saisir les opportunités et élargir le champ de leur coopération, en consolidant leur coopération dans des domaines traditionnels tels, que l'aviation, l'aérospatiale et l'énergie nucléaire, tout en exploitant le potentiel de coopération dans des domaines tels que l'économie verte, l'économie numérique, les produits biopharmaceutiques, l'intelligence artificielle et les nouvelles énergies, a déclaré M. Xi.

La Chine est disposée à importer davantage de produits français de haute qualité, accueille favorablement le développement d'un plus grand nombre d'entreprises françaises en Chine et espère également que la France offrira un environnement équitable et des conditions stables aux entreprises chinoises, a-t-il fait remarquer.

Soulignant que les peuples chinois et français partagent un sentiment naturel d'affinité, M. Xi a exhorté les deux parties à approfondir leurs échanges et leur coopération dans des domaines tels que la culture, l'éducation, la science et la technologie, ainsi qu'au niveau infranational.

Le monde d'aujourd'hui est loin d'être tranquille avec la multiplication et la grande complexité des points chauds, a indiqué M. Xi. La Chine et la France, toutes les deux Etats fondateurs de l'ONU et membres permanents de son Conseil de sécurité, doivent porter le véritable multilatéralisme et préserver le système international centré sur l'ONU et l'ordre international fondé sur le droit international, a-t-il noté.

Les deux pays doivent renforcer la communication et la coordination sur le règlement politique des différends et la promotion de la paix et de la stabilité dans le monde et travailler à la réforme et au perfectionnement de la gouvernance mondiale, a poursuivi M. Xi.

Selon M. Xi, aujourd'hui, le monde est confronté à des déséquilibres, tels que le développement inégal entre le Sud et le Nord et la sous-représentation des pays en développement dans les institutions financières internationales. Il a indiqué que les pays du monde devaient assumer ensemble leurs responsabilités et coordonner leurs actions pour faire évoluer la gouvernance économique mondiale dans un sens plus équitable, plus juste et plus rationnel.

Les échanges et la coopération entre la Chine et l'Europe au cours des 50 dernières années ont été mutuellement bénéfiques et ont permis le développement des deux parties, a affirmé M. Xi.

"Avec la profonde interdépendance des chaînes industrielles et d'approvisionnement des différents pays, l'ouverture et la coopération apporteront des opportunités de développement, alors que le découplage et la rupture des chaînes sont synonymes de repli sur soi", a noté M. Xi. "Le protectionnisme, loin de pouvoir régler le problème de réajustement de la structure industrielle mondiale, détériorera l'environnement commercial international."

Cadre de confiance et de respect mutuels

\La Chine et l'Europe doivent s'en tenir au caractère partenarial de leurs relations et adopter une attitude ouverte pour faire progresser leur coopération afin que les relations Chine - Europe poursuivent leur développement sur la bonne voie de l'indépendance et de la coopération gagnant-gagnant, a souligné M. Xi.

M. Macron a déclaré que la France et la Chine avaient maintenu d'étroits échanges de haut niveau et travaillé toujours dans un cadre de confiance et de respect mutuels.

La France attache un grand prix à ses relations avec la Chine, reste fidèle à la politique d'une seule Chine et souhaite continuer d'approfondir le partenariat global stratégique France-Chine, a affirmé M. Macron.

La partie française se réjouit de voir la Chine connaître un développement économique vigoureux, poursuivre l'ouverture et la coopération et apporter plus d'opportunités au monde, a-t-il indiqué, ajoutant que la France souhaitait travailler avec la Chine pour promouvoir l'investissement dans les deux sens, renforcer leurs coopérations dans les domaines notamment de l'économie, du commerce et des énergies renouvelables et développer des échanges culturels amicaux.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La France sera heureuse d'accueillir plus d'entreprises chinoises pour investir en France et leur offrira un climat d'affaires équitable et non discriminatoire, a promis M. Macron.

La France travaille à un développement sain et régulier des relations Europe-Chine et estime que l'Europe et la Chine doivent s'attacher au dialogue et à la coopération et que l'Europe doit œuvrer à son autonomie stratégique, a-t-il fait remarquer.

La coopération entre la France et la Chine est d'autant plus importante et indispensable que le monde d'aujourd'hui subit des instabilités géopolitiques et des chocs portés à l'ordre multilatéral, a souligné M. Macron, ajoutant que la partie française partageait entièrement les avis du président Xi Jinping sur la réforme et le perfectionnement de la gouvernance mondiale et un plus grand équilibre de l'économie mondiale.

La France souhaite renforcer la coordination avec la Chine afin d'assumer ensemble leurs responsabilités de grand pays et de défendre le multilatéralisme, et promouvoir leur coopération sur le changement climatique, la conservation de la biodiversité, la gouvernance de l'intelligence artificielle et dans d'autres domaines, afin de contribuer à la paix et à la prospérité dans le monde, a-t-il déclaré.

Les deux chefs d'État ont eu des échanges de points de vue sur la crise ukrainienne. M. Xi a déclaré que la Chine soutenait tous les efforts favorables à la paix et continuerait de jouer de sa propre manière un rôle constructif pour favoriser le règlement politique de la crise. La Chine soutient les efforts des pays européens pour jouer leur rôle et construire une architecture de sécurité européenne équilibrée, effective et durable, a-t-il ajouté.

À l'issue de leur entretien, les deux chefs d'État ont assisté ensemble à la signature de plusieurs documents de coopération portant, entre autres, sur l'énergie nucléaire, l'agroalimentaire, l'éducation, l'écologie et l'environnement.

Avant l'entretien, M. Xi et son épouse Peng Liyuan ont organisé une cérémonie d'accueil en l'honneur de M. Macron et de son épouse Brigitte Macron au Grand Palais du Peuple.

Xinhua/VNA/CVN