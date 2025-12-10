Création du Groupe des amis de la gouvernance mondiale au siège de l'ONU à New York

Le Groupe des amis de la gouvernance mondiale a été officiellement créé mardi 9 décembre à New York, aux États-Unis.

Les représentants de près de 40 États membres fondateurs du groupe ont assisté à la réunion de lancement, présidée par Fu Cong, représentant permanent de la Chine auprès des Nations unies.

Guidée par l'Initiative pour la gouvernance mondiale (IGM) proposée lors de la réunion de "l'Organisation de coopération de Shanghai plus" en septembre dernier, la Chine a soutenu la création du Groupe des amis de la gouvernance mondiale, a rappelé M. Fu dans son discours.

La Chine espère s'associer à tous ses partenaires pour approfondir les échanges et la coopération sur les grandes questions de gouvernance mondiale, mettre en commun leurs forces collectives, défendre le multilatéralisme et œuvrer ensemble pour un avenir équitable, a-t-il poursuivi.

Le Groupe des amis de la gouvernance mondiale est ouvert à tous les États membres de l'ONU, accueille favorablement l'adhésion d'autres pays partageant les mêmes idées et encourage ses membres à renforcer leur engagement et leur coopération avec d'autres pays, le secrétariat de l'ONU et les organisations internationales concernées, a-t-il ajouté.

Dans un communiqué commun publié à l'issue de la réunion, le Groupe des amis de la gouvernance mondiale a affirmé que sa création marque une étape importante dans la mise en œuvre de l'IGM et offre une plateforme inclusive qui s'appuie sur la sagesse collective et mobilise les efforts conjoints pour réformer et améliorer le système de gouvernance mondiale.

"À travers ce groupe, nous nous engageons à approfondir le dialogue et la coordination sur les questions de gouvernance mondiale, à dialoguer avec les parties prenantes concernées, à amplifier notre voix collective, à établir et à élargir le consensus, et à obtenir des résultats concrets qui répondent aux désirs ardents de nos peuples et aux aspirations légitimes de nos pays", a-t-il souligné.

