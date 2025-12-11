Les dirigeants thaïlandais et cambodgien restent ouverts aux négociations

Les dirigeants de la Thaïlande et du Cambodge restent ouverts aux négociations pour apaiser les tensions entre les deux pays, a déclaré mercredi 10 décembre le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim.

>> Le Cambodge et la Thaïlande retirent leurs armes lourdes des zones contestées

>> Le Vietnam exprime sa profonde préoccupation face aux tensions entre Cambodge et Thaïlande

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Anwar, qui s'est entretenu mardi 9 décembre avec le Premier ministre cambodgien Hun Manet et son homologue thaïlandais Anutin Charnvirakul, a indiqué dans un communiqué que la Malaisie était déterminée à soutenir un dialogue pacifique.

"J'apprécie l'ouverture des deux dirigeants et leur volonté de poursuivre les négociations visant à apaiser les tensions", a-t-il affirmé. "La Malaisie continuera de soutenir un dialogue pacifique, des solutions basées sur le droit international, et une coopération régionale renforcée pour préserver la stabilité et la sécurité de notre région commune."

Le conflit frontalier entre le Cambodge et la Thaïlande a repris dimanche après-midi 7 décembre. Les deux parties se sont accusées mutuellement d'avoir initié l'attaque et elles ont confirmé que celle-ci avait fait des victimes.

Xinhua/VNA/CVN