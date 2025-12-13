Berlin confirme la venue de Zelensky et de dirigeants européens lundi

Le chancelier allemand Friedrich Merz recevra lundi 15 décembre à Berlin le président ukrainien Volodymyr Zelensky, puis de "nombreux" dirigeants de pays européens, ceux de l'Union européenne et de l'Otan, a confirmé vendredi 12 décembre son porte-parole.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les discussions, organisées en deux temps, porteront sur "l'état des négociations de paix en Ukraine", a indiqué Stefan Kornelius dans un communiqué, alors que les États-Unis accentuent leur pression sur Kiev pour parvenir à un accord de cessez-le-feu avec la Russie.

L'échange d'abord bilatéral entre M. Merz et M. Zelensky aura aussi pour sujet les liens économiques entre les deux pays, à l'occasion du forum économique germano-ukrainien qui se tient comme chaque année dans la capitale allemande.

Pour les discussions englobant les autres soutiens européens de Kiev lundi soir, une source gouvernementale britannique a confirmé la participation du Premier ministre Keir Starmer.

Les discussions se sont accélérées avec le plan présenté par l'administration américaine il y a près de trois semaines pour résoudre le conflit.

Alors que Kiev a remis une version amendée de ce texte comprenant des contre-propositions, le président ukrainien a confirmé jeudi que les États-Unis souhaitaient conclure un accord "le plus tôt" possible.

"Il s'agit avant tout de (savoir) quelles concessions territoriales l'Ukraine est prête à faire", a déclaré M. Merz jeudi à Berlin.

Selon Volodymyr Zelensky, les deux questions essentielles restant à négocier sont le contrôle de la région orientale de Donetsk, où se déroule l'essentiel des combats, et le statut de la centrale nucléaire de Zaporijjia dans le Sud de l'Ukraine.

AFP/VNA/CVN