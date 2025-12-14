Le chef de l'ONU inquiet d'une frappe de drone qui a tué plus de 30 civils soudanais

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, est profondément alarmé par une frappe de drone qui aurait tué au moins 30 civils dans l'État soudanais du Darfour du Sud, a déclaré vendredi 12 décembre son porte-parole adjoint, Farhan Haq.

L'attaque aurait eu lieu lundi à environ 150km au sud-ouest du chef-lieu de cet État, Nyala, a précisé Farhan Haq.

L'attaque survient alors que le nombre de victimes civiles dans les régions du Darfour et du Kordofan, en particulier celles causées par les frappes de drones, continue d'augmenter rapidement. D'autres victimes civiles ont été signalées lors d'une autre frappe le même jour sur la ville de Kutum au Darfour du Nord, a ajouté M. Haq.

M. Guterres condamne toutes les attaques contre les civils et les infrastructures civiles et exige que toutes les parties respectent leurs obligations en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire et les normes internationales des droits de l'Homme, dans toutes les zones de conflit actif au Soudan, a dit le porte-parole.

Farhan Haq a déclaré qu'à l'approche du millième jour de la guerre civile au Soudan, le secrétaire général réitérait son appel à tous les États ayant une influence sur les parties à prendre des mesures immédiates et à user de leur influence pour imposer un cessez-le-feu immédiat et mettre fin aux flux d'armes qui alimentent le conflit.

M. Guterres appelle également les parties à convenir d'une cessation immédiate des hostilités et à reprendre les pourparlers afin de parvenir à un cessez-le-feu durable et à un processus politique global, inclusif et mené par le Soudan, a poursuivi M. Haq, ajoutant que les Nations Unies sont prêtes à soutenir toute mesure sincère visant à mettre fin aux combats au Soudan et à tracer la voie vers une paix durable.

Le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide a lancé des attaques contre des cibles gouvernementales en avril 2023. Le conflit a causé la mort de dizaines de milliers de personnes et déplacé des millions d'autres, déclenchant l'une des pires crises humanitaires au monde.

