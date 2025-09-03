La Turquie va approfondir ses relations avec la Chine

La Turquie s'efforce d'approfondir ses relations avec la Chine et d'explorer les opportunités de coopération dans un vaste éventail de domaines, y compris l'économie, les technologies numériques, l'énergie et la santé, a déclaré le 2 septembre le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Au cours de son vol de retour vers la Turquie depuis la ville chinoise de Tianjin (Nord), où il a participé à la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) Plus, M. Erdogan a qualifié de "productives" ses discussions avec les dirigeants chinois en marge de l'événement, a rapporté le média public TRT.

"Nous voulons que nos relations économiques avec la Chine, notre partenaire commercial, soit plus équilibrée et durable. Nous poursuivrons nos consultations avec la partie chinoise", a-t-il affirmé.

M. Erdogan a souligné l'importance de l'équité pour répondre aux défis mondiaux. "Dans un monde où les systèmes internationaux sont bloqués, nous estimons que la normalisation ne peut être obtenue que par le biais de solutions équitables", a-t-il ajouté.

Le président turc a également mis l'accent sur le rôle majeur de l'OCS. "En insistant sur la coopération économique et commerciale, elle a acquis une identité distinctive, tout en cherchant aussi à jouer un rôle dans la résolution des défis régionaux et internationaux", a-t-il noté.

Les principes d'égalité, de consultation, de confiance et de bénéfices mutuels, de respect des différences et de développement commun, qui constituent l'essence de "l'esprit de Shanghai", sont en harmonie avec les approches fondamentales de "Asia Anew Initiative" de la Turquie annoncée en 2019, selon M. Erdogan.

Il a ajouté que la Turquie, en tant que l'un des pays faisant les plus gros efforts en vue d'une résolution pacifique des conflits dans la région, saluait les efforts de l'OCS pour consolider l'engagement avec ses partenaires de dialogue, y compris la Turquie.

