OEA : 18 pays se sont engagés à déployer des forces de sécurité anti-gangs

Le secrétaire général de l'Organisation des États américains (OEA), Albert Ramdin, a déclaré vendredi que 18 pays se sont dits prêts à déployer des forces de sécurité en Haïti dans le cadre d'une nouvelle opération anti-gang qui remplacera la mission multinationale actuelle de l'ONU.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Dix-huit pays se sont engagés à fournir des forces de sécurité. Le point clé est qu'ils travaillent tous ensemble, selon les mêmes régulations. C'est pourquoi le processus de constitution de cette nouvelle force est si long", a expliqué Albert Ramdin lors d'un échange avec la presse.

La force de sécurité sera constituée de 5.500 soldats, a confirmé Albert Ramdin, conformément à la feuille de route élaborée sous la direction des États-Unis.

Le chef de l'OEA s'est rendu cette semaine en Haïti, où la situation est "grave", a-t-il reconnu.

Les bandes criminelles commettent meurtres, viols, pillages et enlèvements, dans un contexte d'instabilité politique chronique dans ce pays des Caraïbes, le plus pauvre des Amériques.

Haïti n'a pas organisé d'élections en neuf ans et est actuellement dirigé par des autorités de transition, qui ont récemment annoncé l'organisation d'élections législatives et présidentielle à l'été 2026.

"Nous ne pouvions pas nous déplacer partout, mais le seul fait que j'ai pu me rendre à Port-au-Prince montre que le gouvernement est toujours en place et aux commandes", a précisé Albert Ramdin.

Le déploiement se fera par étapes.

Un millier d'agents de sécurité devraient partir en janvier "si tout va bien", a-t-il ajouté.

Et la moitié des effectifs seront déployés d'ici le 1er avril 2025, date à laquelle "le bureau des Nations unies sera créé".

Des pays africains seront particulièrement investis, aux côtés du Sri Lanka et du Bangladesh. Certains pays d'Amérique latine ont également fait part de leur volonté de contribuer.

Le Kenya a déployé lundi une centaine de policiers supplémentaires à Haïti dans le cadre de la mission internationale contre les gangs, dont les résultats restent très mitigés.

AFP/VNA/CVN