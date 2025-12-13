Washington poursuit ses vols militaires au plus près du Venezuela

Des avions de combat, des bombardiers, des drones : l'armée américaine maintient sa pression sur le Venezuela en faisant voler nombre d'appareils militaires au plus près des côtes du pays, selon une analyse de l'AFP.

Ces vols au-dessus de la mer des Caraïbes se multiplient depuis plusieurs mois. Le gouvernement de Donald Trump affirme que le déploiement d'importants moyens aériens et navals - dont le dernier-né des porte-avions américains - dans la région vise à lutter contre le trafic de drogue venant du Venezuela.

Caracas dément tout implication dans le narcotrafic et dénonce les agissements américains, qualifiant ainsi de "piraterie" la saisie mercredi 10 décembre d'un pétrolier qui selon Washington transportait du pétrole en provenance du Venezuela et d'Iran à destination de Cuba.

Selon les données de Flightradar24 analysées par l'AFP, deux chasseurs F-18 de la marine américaine ont effectué mardi 9 décembre des tours dans le Golfe du Venezuela pendant plus de 40 minutes, s'approchant jusqu'à quelque 35 km des côtes. Un autre chasseur était aussi en vol, un peu plus au nord, au début de cette mission.

Ce même mardi, un drone de surveillance maritime à longue portée a fait des allers-retours pendant plusieurs heures sur une bande de 800 km au sud de la mer des Caraïbes. C'est la première fois qu'un drone de ce type émettait un signal dans cette zone depuis au moins un mois.

Un autre vol de drone à très haute altitude a été enregistré dans la même région vendredi matin 12 décembre. À ces manœuvres s'ajoutent cinq vols de bombardiers B-1 et B-52 et deux vols de chasseurs F-18 à moins de 40 km des côtes vénézuéliennes entre fin octobre et fin novembre.

Ces données ne sont pas exhaustives et ne couvrent que les vols captés par Flightradar24, excluant par exemple des missions furtives.

