États-Unis : au moins deux morts dans une fusillade à l'Université Brown

Au moins deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées samedi après-midi 13 décembre lors d'une fusillade à l'Université Brown de Providence, dans l'État américain du Rhode Island, selon les médias américains.

Photo : AA/VNA/CVN

"Plusieurs coups de feu ont été tirés dans les environs de l'Université Brown. L'enquête est en cours. Veuillez rester à l'abri ou éviter le secteur jusqu'à nouvel ordre", a déclaré la police de Providence sur X.

Vers 16h20, les étudiants de l'université ont reçu un SMS les alertant de la présence d'un tireur sur le campus. L'alerte venue de l'université leur a demandé de verrouiller les portes, de mettre leurs téléphones en mode silencieux et de rester cachés jusqu'à nouvel ordre. Elle leur a rappelé qu'il fallait courir, se cacher ou se battre en dernier recours pour se protéger.

La police a fait savoir que l'incident s'était produit près d'une zone universitaire et de recherche du campus, et que des agents des forces de l'ordre avaient été dépêchés sur les lieux.

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait été informé de la situation et que le FBI était sur place.

Xinhua/VNA/CVN