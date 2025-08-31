Poutine débute sa visite de quatre jours en Chine

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé le 31 août à Tianjin, en Chine, pour entamer une visite officielle de quatre jours. Invité par son homologue Xi Jinping, il se rendra dans les villes de Tianjin et de Pékin.

>> Sergueï Lavrov et Xi Jinping ont discuté de la préparation de la visite de Vladimir Poutine en Chine

>> Xi Jinping assistera au Sommet de l'OCS à Tianjin

Photo : VNA/CVN

L’avion du président russe Vladimir Poutine a atterri à l’aéroport de Binhai, dans la ville chinoise de Tianjin, marquant le début de sa visite de quatre jours en Chine. Sur invitation du président chinois Xi Jinping, le chef de l’État russe se rendra dans deux villes : Tianjin et Pékin.

À son arrivée, Poutine a été accueilli par une garde d’honneur.

Le soir du 31 août, le Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) s’ouvre au Centre international des congrès et expositions Meijiang. Après l’accueil officiel et la traditionnelle séance photo des dirigeants présents au sommet, une réception et un concert sont prévus.

TASS/VNA/CVN