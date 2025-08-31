Poutine débute sa visite de quatre jours en Chine

>> Sergueï Lavrov et Xi Jinping ont discuté de la préparation de la visite de Vladimir Poutine en Chine
>> Xi Jinping assistera au Sommet de l'OCS à Tianjin
|Le président russe Vladimir Poutine (droite) et le président chinois Xi Jinping se serrent la main au Kremlin, à Moscou, en Russie, le 8 mai 2025.
|Photo : VNA/CVN
L’avion du président russe Vladimir Poutine a atterri à l’aéroport de Binhai, dans la ville chinoise de Tianjin, marquant le début de sa visite de quatre jours en Chine. Sur invitation du président chinois Xi Jinping, le chef de l’État russe se rendra dans deux villes : Tianjin et Pékin.
À son arrivée, Poutine a été accueilli par une garde d’honneur.
Le soir du 31 août, le Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) s’ouvre au Centre international des congrès et expositions Meijiang. Après l’accueil officiel et la traditionnelle séance photo des dirigeants présents au sommet, une réception et un concert sont prévus.
TASS/VNA/CVN