Le chef de l'ONU fait part de ses inquiétudes face à l'escalade des tensions entre les États-Unis et le Venezuela

Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, s'est dit inquiet face à l'escalade des tensions entre les États-Unis et le Venezuela, a déclaré jeudi 11 décembre Farhan Haq, son porte-parole adjoint.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le chef de l'ONU "est préoccupé par toute escalade des tensions entre les États-Unis et le Venezuela et il est préoccupé par ce dernier développement", a-t-il déclaré en réponse à une question lors d'un point de presse quotidien.

"Nous appelons toutes les parties prenantes à s'abstenir de la moindre action susceptible d'aggraver davantage les tensions bilatérales et de déstabiliser le Venezuela et la région", a poursuivi le porte-parole, ajoutant que l'organisme international exhorte toutes les parties à honorer leurs obligations en vertu de la Charte des Nations unies et du droit international.

Au cours des derniers mois, les États-Unis ont maintenu une présence militaire importante dans les Caraïbes, en grande partie au large des côtes du Venezuela, officiellement pour lutter contre le trafic de drogue, une affirmation que le Venezuela a dénoncé comme une tentative à peine voilée de provoquer un changement de régime à Caracas.

Xinhua/VNA/CVN