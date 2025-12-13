Conflit frontalier : les PM thaïlandais et cambodgien s'entretiennent par téléphone avec Trump

Le Premier ministre thaïlandais par intérim Anutin Charnvirakul et son homologue cambodgien Hun Manet ont annoncé avoir eu vendredi 12 décembre des entretiens téléphoniques séparés avec le président américain Donald Trump au sujet de leur conflit frontalier. Le même jour, M. Trump a annoncé sur les réseaux sociaux que les deux dirigeants étaient convenus d'un cessez-le-feu à compter de vendredi soir.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Anutin a dit vendredi soir à la presse avoir déclaré à M. Trump que le Cambodge avait été le premier à violer la déclaration commune de paix en ne retirant pas ses troupes comme convenu, ce qui avait entraîné des pertes humaines et matérielles du côté thaïlandais.

Il a expliqué que son pays avait par conséquent pris des contre-mesures pour protéger la vie et les biens de sa population. Il a souligné que pour parvenir à un nouveau cessez-le-feu, le Cambodge devait d'abord retirer ses forces et déminer la zone frontalière.

De son côté, Hun Manet a dit avoir eu une conversation téléphonique avec son homologue malaisien Anwar Ibrahim jeudi, puis un appel téléphonique avec M. Trump vendredi.

"Le Cambodge a toujours adhéré à des moyens pacifiques pour résoudre les différends, conformément à la Déclaration commune de Kuala Lumpur", a-t-il déclaré.

Il a suggéré aux deux dirigeants que les armées ou les services américains et malaisiens puissent utiliser leurs capacités de collecte d'informations, telles que les images satellites enregistrées pendant cette période, ainsi que pendant les 24 heures qui ont suivi, afin de vérifier quelle partie a ouvert le feu en premier.

M. Trump a déclaré vendredi sur les réseaux sociaux que la Thaïlande et le Cambodge avaient accepté de revenir à l'accord de paix initial qu'il avait négocié plus tôt cette année avec l'aide d'Anwar Ibrahim.

Après les affrontements armés de la fin juillet, le conflit frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge a repris le 7 décembre dernier. Les deux parties se sont mutuellement accusées de l'avoir repris et ont confirmé des pertes humaines. Au moins dix civils cambodgiens et onze soldats thaïlandais ont été tués, tandis que des centaines de milliers de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer.

Des affrontements armés entre les forces cambodgiennes et thaïlandaises ont éclaté le 24 juillet le long de leur frontière, faisant des centaines de victimes. Les deux parties se sont mutuellement accusées d'avoir violé le droit international.

Un consensus a été atteint le 7 août sur les détails d'un cessez-le-feu, alors que les deux parties ont signé un accord lors de la réunion extraordinaire du Comité général des frontières qui s'est tenue à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Le 26 octobre, Anutin Charnvirakul et Hun Manet ont signé une déclaration commune sur la paix en marge du 47e Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) dans la capitale malaisienne.

Xinhua/VNA/CVN