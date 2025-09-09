Relations spéciales Vietnam - Laos mises en avant

Le secrétaire du Comité central du Parti et ministre vietnamien par intérim des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, s’est entretenu en ligne le 9 septembre, avec Thongsavanh Phomvihane, membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos et ministre lao des Affaires étrangères.

Le ministre Thongsavanh Phomvihane a félicité Lê Hoài Trung pour la confiance que le Parti et l’État vietnamiens lui ont accordée en lui confiant cette nouvelle responsabilité. Il a salué les réalisations remarquables et globales de la diplomatie vietnamienne ces dernières années, en particulier la consolidation et le développement constants de la relation spéciale Laos - Vietnam, auxquels le secteur diplomatique du Vietnam a apporté une contribution importante.

Il a souligné que la mise en œuvre des contenus de coopération convenus, notamment les directives des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, avait été menée de manière active, efficace et substantielle.

Lors de l’entretien, le ministre par intérim Lê Hoài Trung a affirmé que les hauts dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens appréciaient vivement la participation du secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith, accompagné d’une délégation de haut niveau du Parti et de l’État lao, aux cérémonies du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre.

Il a également exprimé une profonde gratitude pour la présence d’une délégation de soldats de l’Armée populaire lao au défilé, qui a contribué de manière significative au succès de l’événement. À cette occasion, il a remercié sincèrement le Parti, l’État et le peuple lao frères pour leur soutien fidèle et précieux tout au long des 80 années de construction et de développement du Vietnam.

Lê Hoài Trung a salué le geste du ministre Thongsavanh Phomvihane, premier ministre des Affaires étrangères à lui adresser ses félicitations, illustrant la tradition particulière des relations Vietnam - Laos.

Les deux responsables ont échangé sur de nombreux domaines de coopération concrets et substantiels. Le ministre vietnamien a souligné que les relations bilatérales se développaient de façon continue, intégrale et de plus en plus efficace dans tous les domaines.

Il a réaffirmé que le Vietnam accordait toujours la plus haute priorité à ses relations avec le Laos et a insisté sur la volonté de travailler en étroite coordination avec son homologue lao pour promouvoir vigoureusement la coopération bilatérale, notamment entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Les deux ministres sont convenus de poursuivre une coordination étroite pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau et préparer avec soin les activités importantes à venir, en mettant particulièrement l’accent sur des percées dans la coopération économique, commerciale, dans l’investissement et dans le développement des ressources humaines.

Le Vietnam s’est dit prêt à partager ses expériences et à soutenir le Laos dans son développement socio-économique, en particulier dans la réalisation des objectifs de développement durable.

Les deux parties ont également souligné la nécessité de continuer à mettre en œuvre l’Accord de coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères, de valoriser les mécanismes de consultation annuels entre leurs dirigeants et services compétents, et de se consulter et se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux et régionaux.

Le ministre lao Thongsavanh Phomvihane a exprimé le souhait d’accueillir prochainement à Vientiane le secrétaire du Comité central du Parti et ministre vietnamien par intérim des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, pour une visite officielle.

VNA/CVN