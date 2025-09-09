Le Vietnam affirme sa position de défense au Dialogue de Séoul 2025

Une délégation du ministère vietnamien de la Défense, conduite par son vice-ministre, le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên, a participé au 14 e Dialogue de défense de Séoul (SDD-14), tenu du 8 au 10 septembre, à l’invitation du ministère sud-coréen de la Défense.

L’événement a réuni près de 1.000 responsables de la sécurité de 68 pays et organisations internationales, autour du thème : "Surmonter les défis géopolitiques - Construire la paix par la coopération".

Lors de la séance plénière sur la réduction des tensions militaires, le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên a souligné l’importance du multilatéralisme et des mécanismes régionaux dans la prévention des crises et la consolidation de la confiance tels que la Réunion des Ministres de la Défense de l'ASEAN Plus (ADMM+), le Forum régional de l’ASEAN (ARF), le Dialogue Shangri-La, le Dialogue de Séoul, le Forum de Xiangshan à Pékin et la Conférence de Moscou sur la sécurité internationale...

Il a affirmé que le Vietnam poursuivait une politique d’indépendance, de paix, de coopération et de développement, et était prêt à être un partenaire fiable pour tous les pays.

Il a réaffirmé la politique de défense vietnamienne des "quatre non" (pas d’alliances militaires, pas de bases étrangères sur le territoire, pas de coopération militaire contre un pays tiers, et pas d’utilisation de la force ou de menace de force).

Sur la question de la Mer Orientale, le Vietnam réitère que les différends devraient être réglés par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS), en s’efforçant de parvenir rapidement à un Code de conduite (COC) efficace et substantiel.

Le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên a proposé cinq axes d’action pour réduire les tensions : respect du droit international, promotion du multilatéralisme, respect de la souveraineté, transparence militaire, et coopération pour la paix.

En marge du forum, la délégation vietnamienne a également eu des rencontres bilatérales avec celle de Malaisie, de Singapour et de Turquie.

