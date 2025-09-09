Vietnam, pont entre l’Asie et l’Afrique pour une coopération renforcée

L’Institut d’études sur l’Asie du Sud, l’Asie de l’Ouest et l’Afrique, relevant de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, a organisé, le 9 septembre, le Forum international Asie - Afrique 2025 sur le thème "S’adapter aux défis mondiaux dans le nouveau contexte".

>> Un livre sur le Comité de solidarité Asie - Afrique - Amérique latine sorti en librairie

>> La culture vietnamienne illuminent le plus grand festival d'Asie du Sud-Est

Photo : VNA/CVN

Première rencontre de ce type, l’événement a réuni près de 200 délégués venus de nombreux pays, offrant une plateforme de dialogue et de coopération en faveur d’un développement durable entre les deux régions.

Le vice-président de l’Académie, Professeur associé et Docteur Ta Minh Tuân, a souligné que les défis planétaires - changement climatique, sécurité énergétique et alimentaire, pandémies, instabilités économiques et géopolitiques - s’intensifient, exigeant une approche multilatérale fondée sur la solidarité et le partage.

Selon lui, l’Asie et l’Afrique, fortes de l’héritage de solidarité né de la Conférence de Bandung de 1955, disposent d’atouts pour conjuguer leurs efforts et surmonter les difficultés actuelles.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, le Professeur associé et Docteur Nguyên Xuân Trung, directeur de l’Institut, a appelé à approfondir les liens économiques et commerciaux, à développer des corridors de connectivité en matière d’infrastructures et de technologies numériques, et à renforcer la coopération scientifique et éducative afin de former des ressources humaines adaptées à l’ère numérique.

Il a également plaidé pour une réforme du système mondial afin de mieux faire entendre la voix des pays en développement, et proposé d’institutionnaliser le Forum Asie - Afrique comme mécanisme annuel associant recherche et action concrète.

Photo : VNA/CVN

De son côté, la Docteure Diana Sfetlana Stoica, experte politique au Centre Ubuntu pour les études africaines (Roumanie), a mis en avant le rôle de la jeunesse comme force de cohésion et moteur de nouveaux axes de développement.

Elle a présenté le modèle "2x4Pro Cooperation", qui associe les deux régions autour de quatre acteurs clés - l’État, le secteur privé, le monde académique et la jeunesse - ouvrant la coopération au-delà de l’éducation et des migrations, vers le développement durable, la diplomatie populaire et l’échange de savoirs.

Photo : VNA/CVN

Les délégués internationaux ont convenu que l’Asie et l’Afrique, confrontées à des défis communs, doivent renforcer leur coordination, partager leurs expériences en matière de gestion des catastrophes, de prévention sanitaire, d’économie verte et de transformation numérique.

Pour le Vietnam, la coopération avec les pays d’Asie et d’Afrique ne cesse de se développer et de s’approfondir. Le pays est perçu comme un pont dynamique favorisant une coopération équitable, mutuellement bénéfique et tournée vers l’avenir entre les deux régions.

VNA/CVN