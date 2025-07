Les relations Vietnam - Laos prospèrent dans tous les domaines

La coopération Vietnam - Laos n’a cessé de se renforcer de manière globale, efficace et substantielle, a déclaré Bùi Thanh Son, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, lors de son entretien téléphonique avec des responsables lao le 28 juillet.

Parmi les responsables lao figuraient Thongsavanh Phomvihane, membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et ministre lao des Affaires étrangères, ainsi que Bounleua Phandanouvong, président par intérim de la Commission des relations extérieures du Comité central du PPRL.

Les deux parties ont discuté des mesures visant à renforcer la coopération bilatérale et échangé leurs points de vue sur les questions régionales et mondiales d’intérêt commun.

Selon le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, les dirigeants des deux parties ont convenu d’orientations clés pour faire progresser les relations bilatérales et de mesures visant à résoudre les questions en suspens. Ils ont chargé les ministères et agences concernés de mettre activement en œuvre les accords et de promouvoir des progrès tangibles dans la coopération.

Les préparatifs sont en cours pour les prochaines rencontres de haut niveau, soulignant la détermination des deux parties à renforcer encore davantage leurs relations.

Les responsables lao ont salué les fréquents échanges de haut niveau, les décrivant comme une manifestation du partenariat étroit et de confiance entre les deux partis, les États et les peuples. Ils ont noté avec satisfaction l’expansion continue de la coopération intersectorielle, avec des liens politiques renforcés, la coopération en matière de défense et de sécurité constituant un pilier essentiel de la collaboration, et des liens économiques renforcés.

Des progrès sont également constatés dans les domaines de la connectivité des transports, de l’éducation et de la formation, des échanges culturels et interpersonnels, et de la coordination au sein des forums régionaux et internationaux.

Les deux parties ont partagé leurs analyses de la situation internationale et régionale et se sont engagées à renforcer la coordination, notamment au sein de l’ASEAN, afin de promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable dans la région.Elles ont réitéré leur détermination à approfondir davantage la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos, tout en maintenant une coordination étroite au sein des plateformes multilatérales et sur les questions régionales.

